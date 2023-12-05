В Италии сообщили об интересе ЦСКА к игроку из Серии C

Я может чего-то не понимаю, но явно лучше своих воспитанников развивать, чем покупать за 3 ляма евро игрока из третей итальянской лиги.
ЦСКА сделал предложение итальянской «Триестине», выступающей в группе A Серии C, по 23-летнему опорному полузащитнику Омару Коррейе. По данным Triveneto Goal, московский клуб готов заплатить за французского хавбека 3,2 миллиона евро. Футболистом также интересуются «Ференцварош» и «Цюрих».
При этом в итальянском клубе не намерены расставаться с игроком до завершения сезона и блокируют любые трансферные предложения этой зимой.
- Коррейя выступает в «Триестине» с августа 2023 года.
- На счету 23-летнего игрока 14 матчей за команду.
- Ранее он играл в словенском «Копере» и второй команде «ПСЖ».