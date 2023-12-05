В Италии сообщили об интересе ЦСКА к игроку из Серии C

ЦСКА сделал предложение итальянской «Триестине», выступающей в группе A Серии C, по 23-летнему опорному полузащитнику Омару Коррейе. По данным Triveneto Goal, московский клуб готов заплатить за французского хавбека 3,2 миллиона евро. Футболистом также интересуются «Ференцварош» и «Цюрих».

При этом в итальянском клубе не намерены расставаться с игроком до завершения сезона и блокируют любые трансферные предложения этой зимой.