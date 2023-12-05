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    В Италии сообщили об интересе ЦСКА к игроку из Серии C

    ЦСКА сделал предложение итальянской «Триестине», выступающей в группе A Серии C, по 23-летнему опорному полузащитнику Омару Коррейе. По данным Triveneto Goal, московский клуб готов заплатить за французского хавбека 3,2 миллиона евро. Футболистом также интересуются «Ференцварош» и «Цюрих».

    При этом в итальянском клубе не намерены расставаться с игроком до завершения сезона и блокируют любые трансферные предложения этой зимой.

    • Коррейя выступает в «Триестине» с августа 2023 года.
    • На счету 23-летнего игрока 14 матчей за команду.
    • Ранее он играл в словенском «Копере» и второй команде «ПСЖ».

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    Источник: Trivento Goal

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    Сегодня, 12:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4839

      Snek 1 час назад

      Я может чего-то не понимаю, но явно лучше своих воспитанников развивать, чем покупать за 3 ляма евро игрока из третей итальянской лиги.

      3
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      ...
      Рейтинг: +946

      Solist345345 > Snek 30 минут назад

      А денюжку тогда как пилить?

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