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Расписание матчей
Италия. Кубок
Сампдория - Фоджа
Сампдория - Фоджа: обзор матча 12 августа 2017
Сампдория
12.08.2017, суббота, 21:45
Италия. Кубок, 1/32 финала
3 : 0
Завершен
Фоджа
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Сампдория - Фоджа
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
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Асколи
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27.10.2026
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Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Фоджа
Италия. Кубок, 1/32 финала
Сампдория
3 : 0
12.08.2017
Фоджа
Италия. Кубок, 1/32 финала
Верона
3 : 1
15.08.2015
Фоджа
Италия. Кубок, 2 раунд
Триестина
1 : 0
09.08.2009
Фоджа
Италия. Кубок, 1 раунд
Фоджа
3 : 1
02.08.2009
Витербесе
Италия. Кубок, 1 раунд
Фоджа
0 : 2
09.08.2008
Барлетта Кальчо
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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