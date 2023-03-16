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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Сивасспор - Фиорентина
Сивасспор - Фиорентина: обзор матча 16 марта 2023
Сивасспор
16.03.2023, четверг, 20:45
Лига конференций, 1/8 финала
1 : 4
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Фиорентина
35'
Э. Йесилюрт
44'
А. Кабрал
62'
Н. Миленкович
78'
Д. Гутас (АГ)
89'
Г. Кастровилли
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Сивасспор - Фиорентина
Желтая карточка
Э. Йесилюрт
90'
+2
90'
+2
Желтая карточка
Н. Миленкович
89'
ГОЛ! 1:4!
Г. Кастровилли
84'
Замена
Р. Сапонара
️️️️
Н. Гонсалес
84'
Замена
Г. Кастровилли
️️️️
Д. Бонавентура
83'
Замена
А. Бьянко
️️️️
С. Амрабат
83'
Замена
К. Куаме
️️️️
А. Кабрал
Красная карточка
Х. Арслан
81'
78'
ГОЛ в свои ворота! 1:3!
Д. Гутас
Замена
М. Ятабаре
️️️️
М. Палули
75'
66'
Замена
Игор
️️️️
Л. Мартинес
Замена
Л. Джеймс
️️️️
И. Кофи
66'
Замена
К. Н'Жи
️️️️
Ж. Кайседо
66'
65'
Желтая карточка
Л. Мартинес
Желтая карточка
Д. Гутас
63'
62'
ГОЛ! 1:2!
Н. Миленкович
Пас отдал
Р. Мандрагора
44'
ГОЛ! 1:1!
А. Кабрал
ГОЛ! 1:0!
Э. Йесилюрт
35'
Замена
Ф. Ульвестад
️️️️
Х. Харисис
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
37
Хакан Арслан
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
8
Харилаос Харисис
ЦП
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
14
Самуэль Саис
ЦФ
9
Жорди Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
8
Роландо Мандрагора
ОП
4
Софиан Амрабат
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Сивасспор
16
Бавер Кучкар
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
21
Эмре Гекай
ПВ
7
Ахмед Муса
ПВ
90
Леке Джеймс
ЦФ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Фиорентина
31
Микеле Черофолини
ВР
46
Сальваторе Сиригу
ВР
44
Игор
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
72
Антонин Барак
АП
17
Риккардо Сапонара
АП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
9
Лука Йович
ЦФ
4-3-3
35
Вурал
2
Аппиндангойе
6
Гутас
3
Чифтци
7
Палули
37
Арслан
5
Кофи
8
Харисис
9
Кайседо
14
Саис
17
Йесилюрт
4-1-2-2-1
1
Террачиано
17
Додо
31
Миленкович
28
Мартинес
20
Раньери
8
Мандрагора
4
Амрабат
7
Бонавентура
93
Иконе
31
Гонсалес
19
Кабрал
8
Харисис
6
Ульвестад
6
Ульвестад
8
Харисис
9
Кайседо
9
Н'Жи
9
Н'Жи
9
Кайседо
5
Кофи
90
Джеймс
90
Джеймс
5
Кофи
7
Палули
9
Ятабаре
9
Ятабаре
7
Палули
28
Мартинес
44
Игор
44
Игор
28
Мартинес
7
Бонавентура
8
Кастровилли
8
Кастровилли
7
Бонавентура
4
Амрабат
42
Бьянко
42
Бьянко
4
Амрабат
31
Гонсалес
17
Сапонара
17
Сапонара
31
Гонсалес
19
Кабрал
8
Куаме
8
Куаме
19
Кабрал
Остались в запасе
Сивасспор
Фиорентина
16
Бавер Кучкар
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
21
Эмре Гекай
ПВ
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Риза Чалымбай
31
Микеле Черофолини
ВР
46
Сальваторе Сиригу
ВР
5
Лоренцо Венути
ПЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
72
Антонин Барак
АП
7
Йосип Брекало
ЛВ
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
16
Бавер Кучкар
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
21
Эмре Гекай
ПВ
7
Ахмед Муса
ПВ
Остались в запасе
31
Микеле Черофолини
ВР
46
Сальваторе Сиригу
ВР
5
Лоренцо Венути
ПЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
72
Антонин Барак
АП
7
Йосип Брекало
ЛВ
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Сивасспор - Фиорентина
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
Сивас 4 Эйлюл
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