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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Фиорентина - Сивасспор
Фиорентина - Сивасспор: обзор матча 09 марта 2023
Фиорентина
09.03.2023, четверг, 23:00
Лига конференций, 1/8 финала
1 : 0
Ответный матч – 4 : 1
Завершен
Сивасспор
69'
А. Барак
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Фиорентина - Сивасспор
Желтая карточка
Додо
90'
+4
90'
+4
Красная карточка
М. Градель
90'
+3
Желтая карточка
И. Кофи
Желтая карточка
К. Бираги
90'
+1
Желтая карточка
А. Кабрал
83'
80'
Замена
К. Н'Жи
️️️️
Э. Йесилюрт
80'
Замена
Ф. Ульвестад
️️️️
Х. Арслан
Замена
К. Куаме
️️️️
Н. Гонсалес
79'
ГОЛ! 1:0!
А. Барак
69'
Замена
А. Кабрал
️️️️
Д. Бонавентура
68'
68'
Замена
Л. Джеймс
️️️️
Ж. Кайседо
Желтая карточка
Л. Йович
62'
59'
Замена
М. Градель
️️️️
С. Саис
Замена
Р. Мандрагора
️️️️
С. Амрабат
59'
Желтая карточка
С. Амрабат
58'
Замена
Р. Соттиль
️️️️
Н. Иконе
58'
Замена
А. Барак
️️️️
Г. Кастровилли
58'
42'
Желтая карточка
С. Саис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
37
Хакан Арслан
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
8
Харилаос Харисис
ЦП
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
9
Жорди Кайседо
ЦФ
14
Самуэль Саис
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Фиорентина
46
Сальваторе Сиригу
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
7
Йосип Брекало
ЛВ
8
Роландо Мандрагора
ОП
32
Альфред Дункан
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
72
Антонин Барак
АП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Сивасспор
16
Бавер Кучкар
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
10
Макс Градель
ЦП
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
21
Эмре Гекай
ПВ
7
Ахмед Муса
ПВ
90
Леке Джеймс
ЦФ
4-3-2-1
1
Террачиано
3
Бираги
28
Мартинес
44
Игор
17
Додо
8
Кастровилли
4
Амрабат
7
Бонавентура
31
Гонсалес
93
Иконе
9
Йович
4-3-3
35
Вурал
7
Палули
6
Гутас
3
Чифтци
2
Аппиндангойе
37
Арслан
5
Кофи
8
Харисис
14
Саис
9
Кайседо
17
Йесилюрт
4
Амрабат
8
Мандрагора
8
Мандрагора
4
Амрабат
8
Кастровилли
72
Барак
72
Барак
8
Кастровилли
93
Иконе
23
Соттиль
23
Соттиль
93
Иконе
31
Гонсалес
8
Куаме
8
Куаме
31
Гонсалес
7
Бонавентура
19
Кабрал
19
Кабрал
7
Бонавентура
14
Саис
10
Градель
10
Градель
14
Саис
37
Арслан
6
Ульвестад
6
Ульвестад
37
Арслан
17
Йесилюрт
9
Н'Жи
9
Н'Жи
17
Йесилюрт
9
Кайседо
90
Джеймс
90
Джеймс
9
Кайседо
Остались в запасе
Фиорентина
Сивасспор
46
Сальваторе Сиригу
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
7
Йосип Брекало
ЛВ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
16
Бавер Кучкар
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
21
Эмре Гекай
ПВ
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Остались в запасе
46
Сальваторе Сиригу
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
7
Йосип Брекало
ЛВ
Остались в запасе
16
Бавер Кучкар
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
21
Эмре Гекай
ПВ
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Риза Чалымбай
Статистика матча Фиорентина - Сивасспор
5
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
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