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Лига Европы 2026/2027
Ференцварош - Риека
Ференцварош - Риека: обзор матча 24 июля 2014
Ференцварош
24.07.2014, четверг, 22:30
Лига Европы, 2 раунд
1 : 2
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Риека
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Ференцварош - Риека
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ференцварош
- : -
21.11.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Вашаш
0 : 2
08.11.2026
Ференцварош
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Ференцварош
5 : 0
25.10.2026
МТК
Лига Европы, 3 тур
Ференцварош
4 : 1
22.10.2026
Торренсе
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Риека
- : -
22.11.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Истра 1961
3 : 1
07.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Риека
1 : 1
01.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 10 тур
Рудеш
1 : 2
16.10.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 9 тур
Славен Белупо
4 : 1
11.10.2026
Риека
Информация о матче
Стадион:
Пушкаш Арена
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