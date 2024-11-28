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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ференцварош - Мальме
Ференцварош - Мальме: обзор матча 28 ноября 2024
Ференцварош
28.11.2024, четверг, 23:00
Лига Европы, 5 тур
4 : 1
Завершен
Мальме
8'
Б. Варга (П)
11'
Б. Варга
53'
К. Боржес
74'
И. Сиссе
18'
Э. Ботхейм (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ференцварош - Мальме
90'
Желтая карточка
И. Телин
86'
Замена
Д. Гудьонсен
️️️️
Х. Болин
Замена
А. Пешич
️️️️
Б. Варга
86'
Замена
Г. Салаи
️️️️
И. Сиссе
86'
Замена
Ф. Ромменс
️️️️
М. Абу Фани
86'
83'
Замена
З. Лукили
️️️️
А. Кристиансен
83'
Замена
A. Skogmar
️️️️
Й. Стригер Ларсен
83'
Замена
О. Берг
️️️️
Э. Ботхейм
ГОЛ! 4:1!
И. Сиссе
Пас отдал
М. Абу Фани
74'
Замена
М. Бен Ромдан
️️️️
К. Боржес
74'
Желтая карточка
Б. Варга
68'
66'
Замена
И. Телин
️️️️
С. Пенья
Замена
К. Закариассен
️️️️
М. Салданья
62'
ГОЛ! 3:1!
К. Боржес
53'
18'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Э. Ботхейм
15'
Желтая карточка
Й. Стригер Ларсен
ГОЛ! 2:0!
Б. Варга
Пас отдал
К. Боржес
11'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Б. Варга
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ференцварош
90
Денеш Дибус
(К)
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
26
Ибрахим Сиссе
ЦЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
80
Хабиб Майга
ОП
25
Чебраил Макрецкис
ЦП
15
Мохаммед Абу Фани
ЦП
20
Кади Боржес
АП
20
Матеус Салданья
ЦФ
14
Адама Траоре
ЦФ
19
Бернабеш Варга
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Мальме
30
Рикардо Фридрих
ВР
25
Бузанелло
ЛЗ
25
Колин Реслер
ЦЗ
19
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
7
Отто Розенгрен
ЦП
10
Андерс Кристиансен
(К)
ЦП
6
Серхио Пенья
АП
38
Хуго Болин
ПВ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
Ференцварош
1
Адам Варга
ВР
33
Левенте Эри
ВР
54
Norbert Kaján
ЦЗ
27
Алекс Тот
ЦЗ
22
Габор Салаи
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
5
Мохамед Бен Ромдан
ЦП
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
88
Филипп Ромменс
АП
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
30
Жомбор Грубер
ЦФ
8
Александар Пешич
ЦФ
Мальме
50
Йоаким Перссон
ВР
50
William Nieroth Lundgren
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
33
Elison Makolli
ЦЗ
37
Adrian Skogmar
ЦП
6
Оскар Левицки
ЦП
5
Серен Рикс
ЦП
10
Оливер Берг
АП
34
Закария Лукили
АП
8
Себастьян Йоргенсен
ПВ
32
Даниэль Гудьонсен
ЦФ
92
Исаак Телин
ЦФ
3-1-2-1-3
90
Дибус
2
Рамирес
3
Гартенманн
26
Сиссе
80
Майга
25
Макрецкис
15
Абу Фани
20
Боржес
19
Варга
14
Траоре
20
Салданья
4-3-2-1
30
Фридрих
17
Стригер Ларсен
25
Реслер
19
Зеттерстрем
25
Бузанелло
4
Йонсен
7
Розенгрен
10
Кристиансен
38
Болин
6
Пенья
22
Ботхейм
26
Сиссе
22
Салаи
22
Салаи
26
Сиссе
20
Боржес
5
Бен Ромдан
5
Бен Ромдан
20
Боржес
20
Салданья
16
Закариассен
16
Закариассен
20
Салданья
15
Абу Фани
88
Ромменс
88
Ромменс
15
Абу Фани
19
Варга
8
Пешич
8
Пешич
19
Варга
17
Стригер Ларсен
37
37
17
Стригер Ларсен
22
Ботхейм
10
Берг
10
Берг
22
Ботхейм
10
Кристиансен
34
Лукили
34
Лукили
10
Кристиансен
38
Болин
32
Гудьонсен
32
Гудьонсен
38
Болин
6
Пенья
92
Телин
92
Телин
6
Пенья
Остались в запасе
Ференцварош
Мальме
1
Адам Варга
ВР
33
Левенте Эри
ВР
54
Norbert Kaján
ЦЗ
27
Алекс Тот
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
30
Жомбор Грубер
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
50
Йоаким Перссон
ВР
50
William Nieroth Lundgren
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
33
Elison Makolli
ЦЗ
6
Оскар Левицки
ЦП
5
Серен Рикс
ЦП
8
Себастьян Йоргенсен
ПВ
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
Остались в запасе
1
Адам Варга
ВР
33
Левенте Эри
ВР
54
Norbert Kaján
ЦЗ
27
Алекс Тот
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
30
Жомбор Грубер
ЦФ
Остались в запасе
50
Йоаким Перссон
ВР
50
William Nieroth Lundgren
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
33
Elison Makolli
ЦЗ
6
Оскар Левицки
ЦП
5
Серен Рикс
ЦП
8
Себастьян Йоргенсен
ПВ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
Статистика матча Ференцварош - Мальме
1
2
Всего ударов по воротам
9
11
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
1
3
Нарушения
16
11
Офсайды
4
2
Количество передач
265
534
Сейвы
3
2
Точность передач %
81
88
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.47
1.3
Матчи команд
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Ференцварош
1 : 0
29.11.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Ференцварош
1 : 0
29.11.2026
Залаэгерсег
Лига Европы, 5 тур
Ференцварош
0 : 0
26.11.2026
Целе
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ференцварош
1 : 3
21.11.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Вашаш
0 : 2
08.11.2026
Ференцварош
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Мальме
1 : 1
29.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Мальме
1 : 1
29.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
1 : 1
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Информация о матче
Главный судья:
Алияр Агаев
(Баку)
Стадион:
Групама Арена
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