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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ХИК - Фенербахче
ХИК - Фенербахче: обзор матча 26 августа 2021
ХИК
26.08.2021, четверг, 19:00
Лига Европы, 4 раунд
2 : 5
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Фенербахче
27'
Р. Риски
88'
Р. Риски
11'
Э. Валенсия
14'
Э. Валенсия
52'
Э. Валенсия
90+2'
Ф. Шанлитюрк
90+4'
М. Пелтола (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол ХИК - Фенербахче
90'
+4
ГОЛ в свои ворота! 2:5!
М. Пелтола
90'
+2
ГОЛ! 2:4!
Ф. Шанлитюрк
Желтая карточка
М. Пелтола
90'
ГОЛ! 2:3!
Р. Риски
Пас отдал
Д. Браун
88'
81'
Замена
Ф. Шанлитюрк
️️️️
Э. Валенсия
61'
Замена
М. Хакан Яндас
️️️️
Х. Соса
61'
Замена
М. Гюмюшкая
️️️️
Б. Осайи-Самуэль
Замена
Д. Браун
️️️️
С. Хостикка
61'
Замена
К. Терхо
️️️️
Я. Саксела
61'
Замена
С. Дальстрем
️️️️
Ф. Валенчич
61'
52'
ГОЛ! 1:3!
Э. Валенсия
Пас отдал
Н. Сангаре
Замена
М. Пелтола
️️️️
Л. Карлос Мурильо
46'
Замена
С. Вяяняйнен
️️️️
Т. Спарв
41'
ГОЛ! 1:2!
Р. Риски
Пас отдал
Л. Карлос Мурильо
27'
14'
ГОЛ! 0:2!
Э. Валенсия
Пас отдал
Н. Сангаре
11'
ГОЛ! 0:1!
Э. Валенсия
Желтая карточка
С. Хостикка
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ХИК
16
Валлтери Морен
ЦЗ
5
Даниэль О'Шонесси
ЦЗ
20
Тим Спарв
ЦП
9
Рупи Риски
ЦФ
30
Якоб Таннандер
ЦФ
3
Янне Саксела
ЦФ
13
Луис Карлос Мурильо
ЦФ
7
Сантери Хостикка
ЦФ
7
Жаир
ЦФ
9
Филип Валенчич
ЦФ
Главный тренер
Мика Лехкосуо
Фенербахче
1
Алтай Баиндыр
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
41
Аттила Салаи
ЦЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
14
Луис Густаво
ОП
7
Хосе Соса
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
24
Ферди Кадиоглу
ЦП
10
Месут Озил
АП
30
Эннер Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
ХИК
79
Матиас Ниемела
ВР
6
Сантери Вяяняйнен
ЦП
17
Каспер Терхо
ЦФ
1
Хуго Кето
ЦФ
5
Миро Тенхо
ЦФ
10
Себастьян Дальстрем
ЦФ
2
Матти Пелтола
ЦФ
24
Дэвид Браун
ЦФ
Фенербахче
1
Берке Эзер
ВР
4
Сердар Азиз
ЦЗ
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
80
Фатих Шанлитюрк
ЦФ
54
Эртугрул Четин
ЦФ
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦФ
15
Арда Гюлер
ЦФ
2-1-5
16
Морен
5
О'Шонесси
20
Спарв
13
Мурильо
9
Валенчич
7
Жаир
7
Хостикка
3
Саксела
4-1-3-1-1
1
Баиндыр
26
Осайи-Самуэль
41
Салаи
30
Сангаре
32
Тиссеран
14
Густаво
7
Соса
8
Зайц
24
Кадиоглу
10
Озил
30
Валенсия
20
Спарв
6
Вяяняйнен
6
Вяяняйнен
20
Спарв
3
Саксела
17
Терхо
17
Терхо
3
Саксела
9
Валенчич
10
Дальстрем
10
Дальстрем
9
Валенчич
13
Мурильо
2
Пелтола
2
Пелтола
13
Мурильо
7
Хостикка
24
Браун
24
Браун
7
Хостикка
7
Соса
8
Яндас
8
Яндас
7
Соса
30
Валенсия
80
Шанлитюрк
80
Шанлитюрк
30
Валенсия
26
Осайи-Самуэль
23
Гюмюшкая
23
Гюмюшкая
26
Осайи-Самуэль
Остались в запасе
ХИК
Фенербахче
79
Матиас Ниемела
ВР
1
Хуго Кето
ЦФ
5
Миро Тенхо
ЦФ
Главный тренер
Мика Лехкосуо
1
Берке Эзер
ВР
4
Сердар Азиз
ЦЗ
54
Эртугрул Четин
ЦФ
15
Арда Гюлер
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Остались в запасе
79
Матиас Ниемела
ВР
1
Хуго Кето
ЦФ
5
Миро Тенхо
ЦФ
Остались в запасе
1
Берке Эзер
ВР
4
Сердар Азиз
ЦЗ
54
Эртугрул Четин
ЦФ
15
Арда Гюлер
ЦФ
Главный тренер
Мика Лехкосуо
Главный тренер
Эрсун Янал
Статистика матча ХИК - Фенербахче
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
ХИК
3 : 3
08.11.2026
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
ВПС
0 : 4
02.11.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
Интер
2 : 4
29.10.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ХИК
2 : 2
25.10.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
ХИК
4 : 0
17.10.2026
Гнистан
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
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