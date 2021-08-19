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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Фенербахче - ХИК
Фенербахче - ХИК: обзор матча 19 августа 2021
Фенербахче
19.08.2021, четверг, 21:45
Лига Европы, 4 раунд
1 : 0
Ответный матч – 5 : 2
Завершен
ХИК
65'
М. Гюмюшкая
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Фенербахче - ХИК
89'
Желтая карточка
Д. Браун
87'
Замена
Э. Олусанья
️️️️
Ф. Валенчич
87'
Замена
М. Пелтола
️️️️
Л. Карлос Мурильо
ГОЛ! 1:0!
М. Гюмюшкая
Пас отдал
Ф. Кадиоглу
65'
64'
Замена
Д. Браун
️️️️
Р. Риски
Замена
Н. Сангаре
️️️️
Б. Осайи-Самуэль
62'
Замена
М. Гюмюшкая
️️️️
М. Озил
62'
Замена
Ф. Кадиоглу
️️️️
И. Кахведжи
55'
48'
Желтая карточка
Л. Карлос Мурильо
Желтая карточка
С. Азиз
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
1
Алтай Баиндыр
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
41
Аттила Салаи
ЦЗ
57
Филип Новак
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
14
Луис Густаво
ОП
7
Хосе Соса
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
10
Месут Озил
АП
Главный тренер
Эрсун Янал
ХИК
16
Валлтери Морен
ЦЗ
5
Даниэль О'Шонесси
ЦЗ
20
Тим Спарв
ЦП
9
Рупи Риски
ЦФ
9
Филип Валенчич
ЦФ
7
Жаир
ЦФ
13
Луис Карлос Мурильо
ЦФ
3
Янне Саксела
ЦФ
30
Якоб Таннандер
ЦФ
Главный тренер
Мика Лехкосуо
Фенербахче
1
Берке Эзер
ВР
30
Назим Сангаре
ЦЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЦП
15
Арда Гюлер
ЦФ
54
Эртугрул Четин
ЦФ
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦФ
ХИК
79
Матиас Ниемела
ВР
1
Хуго Кето
ЦФ
27
Кевин Куассиви-Бениссан
ЦФ
10
Себастьян Дальстрем
ЦФ
2
Матти Пелтола
ЦФ
24
Дэвид Браун
ЦФ
21
Энтони Олусанья
ЦФ
3-3-3-1
1
Баиндыр
4
Азиз
41
Салаи
57
Новак
32
Тиссеран
14
Густаво
26
Осайи-Самуэль
7
Соса
17
Кахведжи
8
Зайц
10
Озил
2-1-5
16
Морен
5
О'Шонесси
20
Спарв
9
Валенчич
30
Таннандер
3
Саксела
13
Мурильо
7
Жаир
26
Осайи-Самуэль
30
Сангаре
30
Сангаре
26
Осайи-Самуэль
17
Кахведжи
24
Кадиоглу
24
Кадиоглу
17
Кахведжи
10
Озил
23
Гюмюшкая
23
Гюмюшкая
10
Озил
13
Мурильо
2
Пелтола
2
Пелтола
13
Мурильо
9
Риски
24
Браун
24
Браун
9
Риски
9
Валенчич
21
Олусанья
21
Олусанья
9
Валенчич
Остались в запасе
Фенербахче
ХИК
1
Берке Эзер
ВР
15
Арда Гюлер
ЦФ
54
Эртугрул Четин
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
79
Матиас Ниемела
ВР
1
Хуго Кето
ЦФ
27
Кевин Куассиви-Бениссан
ЦФ
10
Себастьян Дальстрем
ЦФ
Главный тренер
Мика Лехкосуо
Остались в запасе
1
Берке Эзер
ВР
15
Арда Гюлер
ЦФ
54
Эртугрул Четин
ЦФ
Остались в запасе
79
Матиас Ниемела
ВР
1
Хуго Кето
ЦФ
27
Кевин Куассиви-Бениссан
ЦФ
10
Себастьян Дальстрем
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Главный тренер
Мика Лехкосуо
Статистика матча Фенербахче - ХИК
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
ХИК
3 : 3
08.11.2026
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
ВПС
0 : 4
02.11.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
Интер
2 : 4
29.10.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ХИК
2 : 2
25.10.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
ХИК
4 : 0
17.10.2026
Гнистан
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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