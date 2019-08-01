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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Вадуц - Фехервар
Вадуц - Фехервар: обзор матча 01 августа 2019
Вадуц
01.08.2019, четверг, 20:00
Лига Европы
2 : 0
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Фехервар
61'
М. Гаич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вадуц - Фехервар
109'
Желтая карточка
А. Ходжич
103'
Желтая карточка
А. Ковачик
Желтая карточка
М. Гаич
77'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Гаич
61'
28'
Желтая карточка
Б. Николов
21'
Желтая карточка
А. Фиола
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Вадуц - Фехервар
4
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
0 : 0
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Вадуц
1 : 2
20.09.2026
Тун
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Фехервар
0 : 3
24.05.2025
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Ференцварош
3 : 0
18.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Дьер
1 : 0
09.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Фехервар
0 : 2
04.05.2025
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Академия Пушкаша
3 : 1
26.04.2025
Фехервар
Информация о матче
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