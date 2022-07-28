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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Габала - Фехервар
Габала - Фехервар: обзор матча 28 июля 2022
Габала
28.07.2022, четверг, 19:00
Лига конференций, 2 раунд
2 : 1
Первый матч – 1 : 4
Завершен
Фехервар
73'
Ф. Сантос
44'
Б. Зивзивадзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Габала - Фехервар
90'
+2
Замена
Z. Kojnok
️️️️
Л. Него
83'
Замена
С. Хандья
️️️️
М. Хайстер
80'
Желтая карточка
Л. Него
Желтая карточка
И. Гиртимов
75'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Сантос
73'
63'
Замена
К. Кодро
️️️️
Б. Зивзивадзе
63'
Замена
И. Петряк
️️️️
П. Дардаи
62'
Замена
Ф. Бамгбойе
️️️️
К. Бумба
58'
Желтая карточка
Стопира
Желтая карточка
Р. Ренато
55'
44'
ГОЛ! 0:1!
Б. Зивзивадзе
Пас отдал
К. Бумба
40'
Пенальти не реализован!
Л. Него
35'
Желтая карточка
А. Фиола
Желтая карточка
И. Алими
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Габала
1
Салахат Агаев
ВР
2
Илькин Гиртимов
ЛЗ
15
Руан Ренато
ЦЗ
27
Maqsad Isayev
ЦЗ
4
Исник Алими
ЦП
11
Asif Mammadov
ЦП
6
Feras Abu Akal
ЦП
7
Rovlan Muradov
ЦП
99
Omar Hani
ЦП
10
Фелипе Сантос
ПВ
23
Raphael Alemão
ЦФ
Главный тренер
Кахабер Цхададзе
Фехервар
31
Никола Серафимов
ЦЗ
2
Стопира
ЦЗ
2
Марсель Хайстер
ЦЗ
5
Аттила Фиола
ЦЗ
77
Лоик Него
ПЗ
31
Артем Шабанов
ЦП
10
Клаудиу Бумба
ЦП
8
Евгений Макаренко
ЦП
10
Пал Дардаи
ЦФ
63
Dániel Kovács
ЦФ
11
Буду Зивзивадзе
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
Габала
13
Christophe Atangana
ВР
36
Elmaddin Sultanov
ВР
12
Rufat Ahmadov
ЦЗ
33
Huseyn Mursalov
ЦЗ
74
Suleyman Damadayev
ЦЗ
16
Rauf Rustamli
ЦП
44
Salman Alasgarov
ЦП
18
Mehraj Bakhshali
ЦФ
14
Ulvi Isgandarov
ЦФ
Фехервар
6
Михал Люфтнер
ЦЗ
29
Zsolt Kojnok
ЦЗ
11
Силвестер Хандья
ЦЗ
21
Rúben Pinto
ЦП
70
Фуншо Бамгбойе
ЦФ
42
Эмил Роков
ЦФ
3
Peter Pokorný
ЦФ
7
Иван Петряк
ЦФ
19
Кенан Кодро
ЦФ
3-5-1-1
1
Агаев
2
Гиртимов
27
15
Ренато
11
6
7
99
4
Алими
10
Сантос
23
3-2-3-3
2
Стопира
2
Хайстер
5
Фиола
77
Него
31
Серафимов
31
Шабанов
10
Бумба
8
Макаренко
11
Зивзивадзе
63
10
Дардаи
77
Него
29
29
77
Него
2
Хайстер
11
Хандья
11
Хандья
2
Хайстер
10
Бумба
70
Бамгбойе
70
Бамгбойе
10
Бумба
10
Дардаи
7
Петряк
7
Петряк
10
Дардаи
11
Зивзивадзе
19
Кодро
19
Кодро
11
Зивзивадзе
Остались в запасе
Габала
Фехервар
13
Christophe Atangana
ВР
36
Elmaddin Sultanov
ВР
12
Rufat Ahmadov
ЦЗ
33
Huseyn Mursalov
ЦЗ
74
Suleyman Damadayev
ЦЗ
16
Rauf Rustamli
ЦП
44
Salman Alasgarov
ЦП
18
Mehraj Bakhshali
ЦФ
14
Ulvi Isgandarov
ЦФ
Главный тренер
Кахабер Цхададзе
6
Михал Люфтнер
ЦЗ
21
Rúben Pinto
ЦП
42
Эмил Роков
ЦФ
3
Peter Pokorný
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
Остались в запасе
13
Christophe Atangana
ВР
36
Elmaddin Sultanov
ВР
12
Rufat Ahmadov
ЦЗ
33
Huseyn Mursalov
ЦЗ
74
Suleyman Damadayev
ЦЗ
16
Rauf Rustamli
ЦП
44
Salman Alasgarov
ЦП
18
Mehraj Bakhshali
ЦФ
14
Ulvi Isgandarov
ЦФ
Остались в запасе
6
Михал Люфтнер
ЦЗ
21
Rúben Pinto
ЦП
42
Эмил Роков
ЦФ
3
Peter Pokorný
ЦФ
Главный тренер
Кахабер Цхададзе
Главный тренер
Михаэль Борис
Статистика матча Габала - Фехервар
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Габала
Азербайджан. Премьер-лига, 13 тур
Шамахы
- : -
29.11.2026
Габала
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Шафа
0 : 2
21.11.2026
Габала
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Зиря
2 : 1
07.11.2026
Габала
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Араз-Нахичевань
1 : 2
23.10.2026
Габала
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Габала
0 : 4
17.10.2026
Сабах
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Фехервар
0 : 3
24.05.2025
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Ференцварош
3 : 0
18.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Дьер
1 : 0
09.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Фехервар
0 : 2
04.05.2025
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Академия Пушкаша
3 : 1
26.04.2025
Фехервар
Информация о матче
Стадион:
Состой Стадион
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