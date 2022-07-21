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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Фехервар - Габала
Фехервар - Габала: обзор матча 21 июля 2022
Фехервар
21.07.2022, четверг, 20:00
Лига конференций, 2 раунд
4 : 1
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Габала
30'
К. Кодро
67'
А. Рус
74'
К. Кодро
90'
Б. Зивзивадзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Фехервар - Габала
ГОЛ! 4:0!
Б. Зивзивадзе
90'
Замена
Е. Макаренко
️️️️
К. Кодро
78'
Замена
Ф. Бамгбойе
️️️️
П. Дардаи
78'
ГОЛ! 3:0!
К. Кодро
Пас отдал
П. Дардаи
74'
ГОЛ! 2:0!
А. Рус
Пас отдал
П. Дардаи
67'
Замена
Б. Зивзивадзе
️️️️
И. Петряк
64'
Замена
Б. Леднев
️️️️
R. Pinto
64'
Желтая карточка
И. Петряк
60'
ГОЛ! 1:0!
К. Кодро
Пас отдал
Л. Него
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фехервар
28
Адриан Рус
ЦЗ
5
Аттила Фиола
ЦЗ
2
Марсель Хайстер
ЦЗ
77
Лоик Него
ПЗ
31
Артем Шабанов
ЦП
21
Rúben Pinto
ЦП
10
Пал Дардаи
ЦФ
7
Иван Петряк
ЦФ
19
Кенан Кодро
ЦФ
63
Dániel Kovács
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
Габала
1
Салахат Агаев
ВР
2
Илькин Гиртимов
ЛЗ
15
Руан Ренато
ЦЗ
6
Feras Abu Akal
ЦП
10
Фелипе Сантос
ПВ
Главный тренер
Кахабер Цхададзе
Фехервар
29
Zsolt Kojnok
ЦЗ
11
Силвестер Хандья
ЦЗ
2
Стопира
ЦЗ
8
Евгений Макаренко
ЦП
10
Клаудиу Бумба
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
42
Эмил Роков
ЦФ
3
Peter Pokorný
ЦФ
11
Буду Зивзивадзе
ЦФ
70
Фуншо Бамгбойе
ЦФ
4-2-4
28
Рус
5
Фиола
2
Хайстер
77
Него
31
Шабанов
21
10
Дардаи
63
19
Кодро
7
Петряк
2-1-1
1
Агаев
15
Ренато
2
Гиртимов
6
10
Сантос
19
Кодро
8
Макаренко
8
Макаренко
19
Кодро
21
30
Леднев
30
Леднев
21
7
Петряк
11
Зивзивадзе
11
Зивзивадзе
7
Петряк
10
Дардаи
70
Бамгбойе
70
Бамгбойе
10
Дардаи
Остались в запасе
Фехервар
Габала
29
Zsolt Kojnok
ЦЗ
11
Силвестер Хандья
ЦЗ
2
Стопира
ЦЗ
10
Клаудиу Бумба
ЦП
42
Эмил Роков
ЦФ
3
Peter Pokorný
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
Главный тренер
Кахабер Цхададзе
Остались в запасе
29
Zsolt Kojnok
ЦЗ
11
Силвестер Хандья
ЦЗ
2
Стопира
ЦЗ
10
Клаудиу Бумба
ЦП
42
Эмил Роков
ЦФ
3
Peter Pokorný
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
Главный тренер
Кахабер Цхададзе
Статистика матча Фехервар - Габала
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Фехервар
0 : 3
24.05.2025
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Ференцварош
3 : 0
18.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Дьер
1 : 0
09.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Фехервар
0 : 2
04.05.2025
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Академия Пушкаша
3 : 1
26.04.2025
Фехервар
Габала
Азербайджан. Премьер-лига, 13 тур
Шамахы
- : -
29.11.2026
Габала
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Шафа
0 : 2
21.11.2026
Габала
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Зиря
2 : 1
07.11.2026
Габала
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Араз-Нахичевань
1 : 2
23.10.2026
Габала
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Габала
0 : 4
17.10.2026
Сабах
Информация о матче
Стадион:
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