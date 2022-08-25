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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Викинг - ФКСБ
Викинг - ФКСБ: обзор матча 25 августа 2022
Викинг
25.08.2022, четверг, 20:00
Лига конференций, 4 раунд
1 : 3
Первый матч – 2 : 1
Завершен
ФКСБ
26'
З. Трипич (П)
2'
М. Эджума
54'
А. Кордя
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Викинг - ФКСБ
Желтая карточка
В. Веватне
86'
Замена
М. Траоре
️️️️
Д. Карлсбакк
70'
59'
Замена
М. Дулкэ
️️️️
М. Эджума
54'
ГОЛ! 1:2!
А. Кордя
Замена
Н. Сандберг
️️️️
К. Лекберг
46'
Замена
F. TorsteinbÃ¸
️️️️
Ш. Паттинама
46'
46'
Замена
Р. Оайдэ
️️️️
Б. Русу
46'
Замена
Р. Бобоц
️️️️
А. Пантя
Желтая карточка
З. Трипич
45'
+1
45'
+1
Желтая карточка
Й. Тамм
Желтая карточка
Ш. Паттинама
31'
28'
Желтая карточка
Ф. Коман
ГОЛ с пенальти! 1:1!
З. Трипич
26'
24'
Желтая карточка
О. Попеску
16'
Желтая карточка
М. Эджума
2'
ГОЛ! 0:1!
М. Эджума
Пас отдал
А. Кордя
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Викинг
1
Патрик Гуннарссон
ВР
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
4
Давид Брекало
ЦЗ
18
Сондре Бьорсхол
ПЗ
16
Кристоффер Лекберг
ОП
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
10
Златко Трипич
ЦП
11
Кевин Кабран
АП
3
Вильяр Веватне
ЦФ
11
Даниэль Карлсбакк
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
ФКСБ
32
Стефан Тарновану
ВР
5
Джойским Дава
ЦЗ
5
Йоонас Тамм
ЦЗ
33
Ристо Радунович
ЦЗ
30
Октавиан Попеску
ЛВ
6
Малком Эджума
ЦП
11
Андрей Кордя
ПВ
2
Александру Пантя
ЦФ
11
Давид Микулеску
ЦФ
17
Флоринел Коман
ЦФ
90
Богдан Русу
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Викинг
1
Арилд Остбю
ВР
12
Magnus Rugland Ree
ВР
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЛЗ
27
Харальд Танген
АП
23
Никлас Сандберг
ПВ
24
Маи Траоре
ЦФ
34
Kristoffer Paulsen
ЦФ
9
Fredrik TorsteinbÃ¸
ЦФ
8
Сондре Аукленд
ЦФ
26
Simen Kvia-Egeskog
ЦФ
35
Edvin Austbø
ЦФ
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦФ
ФКСБ
25
Андрей Влад
ВР
22
Вадим Раца
ПЗ
88
Марко Дулкэ
ОП
26
Рэзван Оайдэ
ЦП
20
Эдуард Радаславеску
ЦП
21
Флорин Ахим
ЦП
27
Раду Бобоц
ЦФ
5
Денис Харуц
ЦФ
7
Александру Муси
ЦФ
10
Ианис Стоица
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Гуннарссон
20
Паттинама
4
Брекало
18
Бьорсхол
16
Лекберг
7
Сольбаккен
28
Фридьоунссон
10
Трипич
11
Кабран
11
Карлсбакк
3
Веватне
3-1-2-4
32
Тарновану
5
Дава
5
Тамм
33
Радунович
6
Эджума
11
Кордя
30
Попеску
90
Русу
17
Коман
11
Микулеску
2
Пантя
16
Лекберг
23
Сандберг
23
Сандберг
16
Лекберг
11
Карлсбакк
24
Траоре
24
Траоре
11
Карлсбакк
20
Паттинама
9
9
20
Паттинама
6
Эджума
88
Дулкэ
88
Дулкэ
6
Эджума
90
Русу
26
Оайдэ
26
Оайдэ
90
Русу
2
Пантя
27
Бобоц
27
Бобоц
2
Пантя
Остались в запасе
Викинг
ФКСБ
1
Арилд Остбю
ВР
12
Magnus Rugland Ree
ВР
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЛЗ
27
Харальд Танген
АП
34
Kristoffer Paulsen
ЦФ
8
Сондре Аукленд
ЦФ
26
Simen Kvia-Egeskog
ЦФ
35
Edvin Austbø
ЦФ
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
25
Андрей Влад
ВР
22
Вадим Раца
ПЗ
20
Эдуард Радаславеску
ЦП
21
Флорин Ахим
ЦП
5
Денис Харуц
ЦФ
7
Александру Муси
ЦФ
10
Ианис Стоица
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Остались в запасе
1
Арилд Остбю
ВР
12
Magnus Rugland Ree
ВР
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЛЗ
27
Харальд Танген
АП
34
Kristoffer Paulsen
ЦФ
8
Сондре Аукленд
ЦФ
26
Simen Kvia-Egeskog
ЦФ
35
Edvin Austbø
ЦФ
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦФ
Остались в запасе
25
Андрей Влад
ВР
22
Вадим Раца
ПЗ
20
Эдуард Радаславеску
ЦП
21
Флорин Ахим
ЦП
5
Денис Харуц
ЦФ
7
Александру Муси
ЦФ
10
Ианис Стоица
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Статистика матча Викинг - ФКСБ
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
ФКСБ
Румыния. Лига I, 17 тур
ФКСБ
- : -
28.11.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 16 тур
Арджеш Питешти
0 : 0
22.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 15 тур
ФКСБ
0 : 1
07.11.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
Информация о матче
Стадион:
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