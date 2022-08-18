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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
ФКСБ - Викинг
ФКСБ - Викинг: обзор матча 18 августа 2022
ФКСБ
18.08.2022, четверг, 21:30
Лига конференций, 4 раунд
1 : 2
Ответный матч – 3 : 1
Завершен
Викинг
3'
Ф. Коман
5'
К. Кабран
35'
С. Бьорсхол
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол ФКСБ - Викинг
Желтая карточка
И. Стоица
90'
+5
Замена
И. Стоица
️️️️
А. Кордя
86'
83'
Замена
М. Траоре
️️️️
З. Трипич
83'
Замена
Х. Танген
️️️️
С. Фридьоунссон
Желтая карточка
Й. Тамм
80'
76'
Желтая карточка
С. Фридьоунссон
Замена
В. Раца
️️️️
О. Попеску
74'
73'
Замена
Р. Даниэль Викстоль
️️️️
С. Бьорсхол
65'
Замена
F. TorsteinbÃ¸
️️️️
К. Лекберг
57'
Желтая карточка
К. Лекберг
Замена
В. Крецу
️️️️
А. Пантя
54'
Замена
Б. Русу
️️️️
Д. Микулеску
54'
46'
Замена
Н. Сандберг
️️️️
Д. Карлсбакк
35'
ГОЛ! 1:2!
С. Бьорсхол
5'
ГОЛ! 1:1!
К. Кабран
ГОЛ! 1:0!
Ф. Коман
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ФКСБ
32
Стефан Тарновану
ВР
5
Джойским Дава
ЦЗ
5
Йоонас Тамм
ЦЗ
33
Ристо Радунович
ЦЗ
30
Октавиан Попеску
ЛВ
6
Малком Эджума
ЦП
28
Дариус Олару
ЦП
11
Андрей Кордя
ПВ
2
Александру Пантя
ЦФ
11
Давид Микулеску
ЦФ
17
Флоринел Коман
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Викинг
1
Патрик Гуннарссон
ВР
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
4
Давид Брекало
ЦЗ
18
Сондре Бьорсхол
ПЗ
16
Кристоффер Лекберг
ОП
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
10
Златко Трипич
ЦП
11
Кевин Кабран
АП
3
Вильяр Веватне
ЦФ
11
Даниэль Карлсбакк
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
ФКСБ
25
Андрей Влад
ВР
22
Вадим Раца
ПЗ
88
Марко Дулкэ
ОП
2
Валентин Крецу
ЦП
26
Рэзван Оайдэ
ЦП
20
Эдуард Радаславеску
ЦП
21
Матей Тэнасе
ЦП
27
Раду Бобоц
ЦФ
5
Денис Харуц
ЦФ
7
Александру Муси
ЦФ
10
Ианис Стоица
ЦФ
90
Богдан Русу
ЦФ
Викинг
12
Magnus Rugland Ree
ВР
1
Арилд Остбю
ВР
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЛЗ
27
Харальд Танген
АП
23
Никлас Сандберг
ПВ
34
Kristoffer Paulsen
ЦФ
9
Fredrik TorsteinbÃ¸
ЦФ
8
Сондре Аукленд
ЦФ
26
Simen Kvia-Egeskog
ЦФ
35
Edvin Austbø
ЦФ
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦФ
24
Маи Траоре
ЦФ
3-2-2-3
32
Тарновану
5
Дава
5
Тамм
33
Радунович
6
Эджума
28
Олару
30
Попеску
11
Кордя
17
Коман
11
Микулеску
2
Пантя
3-1-3-1-2
1
Гуннарссон
18
Бьорсхол
4
Брекало
20
Паттинама
16
Лекберг
28
Фридьоунссон
7
Сольбаккен
10
Трипич
11
Кабран
11
Карлсбакк
3
Веватне
30
Попеску
22
Раца
22
Раца
30
Попеску
2
Пантя
2
Крецу
2
Крецу
2
Пантя
11
Кордя
10
Стоица
10
Стоица
11
Кордя
11
Микулеску
90
Русу
90
Русу
11
Микулеску
18
Бьорсхол
23
Викстоль
23
Викстоль
18
Бьорсхол
28
Фридьоунссон
27
Танген
27
Танген
28
Фридьоунссон
11
Карлсбакк
23
Сандберг
23
Сандберг
11
Карлсбакк
16
Лекберг
9
9
16
Лекберг
10
Трипич
24
Траоре
24
Траоре
10
Трипич
Остались в запасе
ФКСБ
Викинг
25
Андрей Влад
ВР
88
Марко Дулкэ
ОП
26
Рэзван Оайдэ
ЦП
20
Эдуард Радаславеску
ЦП
21
Матей Тэнасе
ЦП
27
Раду Бобоц
ЦФ
5
Денис Харуц
ЦФ
7
Александру Муси
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
12
Magnus Rugland Ree
ВР
1
Арилд Остбю
ВР
34
Kristoffer Paulsen
ЦФ
8
Сондре Аукленд
ЦФ
26
Simen Kvia-Egeskog
ЦФ
35
Edvin Austbø
ЦФ
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Остались в запасе
25
Андрей Влад
ВР
88
Марко Дулкэ
ОП
26
Рэзван Оайдэ
ЦП
20
Эдуард Радаславеску
ЦП
21
Матей Тэнасе
ЦП
27
Раду Бобоц
ЦФ
5
Денис Харуц
ЦФ
7
Александру Муси
ЦФ
Остались в запасе
12
Magnus Rugland Ree
ВР
1
Арилд Остбю
ВР
34
Kristoffer Paulsen
ЦФ
8
Сондре Аукленд
ЦФ
26
Simen Kvia-Egeskog
ЦФ
35
Edvin Austbø
ЦФ
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Статистика матча ФКСБ - Викинг
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
ФКСБ
Румыния. Лига I, 17 тур
ФКСБ
- : -
28.11.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 16 тур
Арджеш Питешти
0 : 0
22.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 15 тур
ФКСБ
0 : 1
07.11.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
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Викинг
Информация о матче
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