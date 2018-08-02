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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ФКСБ - Рудар
ФКСБ - Рудар: обзор матча 02 августа 2018
ФКСБ
02.08.2018, четверг, 21:30
Лига Европы, 2 раунд
4 : 0
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Рудар
22'
Ф. Тэнасе (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ФКСБ - Рудар
Желтая карточка
Ф. Тэнасе
45'
Желтая карточка
Ж. Мораис
30'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Тэнасе
22'
Начало матча
Статистика матча ФКСБ - Рудар
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
ФКСБ
Румыния. Лига I, 16 тур
Арджеш Питешти
- : -
22.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 15 тур
ФКСБ
0 : 1
07.11.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
ФКСБ
0 : 0
10.10.2026
Оцелул
Рудар
Лига Европы, 2 раунд
ФКСБ
4 : 0
02.08.2018
Рудар
Лига Европы, 2 раунд
Рудар
0 : 2
26.07.2018
ФКСБ
Лига Европы, 1 раунд
Тре Фиори
0 : 3
19.07.2018
Рудар
Товарищеские матчи
Спартак
3 : 1
16.07.2018
Рудар
Лига Европы, 1 раунд
Рудар
7 : 0
12.07.2018
Тре Фиори
Информация о матче
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ФКСБ
Рудар
«Ауда» – ФКСБ: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
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2018.07.16 20:48
9
На сборе в Австрии «Спартак» сыграет с «Риекой», «Рударом» и «Трабзонспором»
2018.06.27 15:18
4
ЦСКА купил 19-летнего полузащитника словенского «Рудара»
2018.06.22 19:00
31
Пашинин: «Впечатления от матча с «Рударом» неоднозначные»
2017.06.23 11:05
Товарищеский матч. «Локомотив» упустил победу над словенским «Рударом» в концовке матча
2017.06.22 21:06
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