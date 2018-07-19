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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Тре Фиори - Рудар
Тре Фиори - Рудар: обзор матча 19 июля 2018
Тре Фиори
19.07.2018, четверг, 21:45
Лига Европы, 1 раунд
0 : 3
Первый матч – 0 : 7
Завершен
Рудар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Тре Фиори - Рудар
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Тре Фиори
Лига конференций, 3 раунд
Дрита
5 : 0
13.08.2026
Тре Фиори
Лига конференций, 3 раунд
Тре Фиори
1 : 4
06.08.2026
Дрита
Лига чемпионов, 1 раунд
Ларн
2 : 1
14.07.2026
Тре Фиори
Лига чемпионов, 1 раунд
Тре Фиори
0 : 1
07.07.2026
Ларн
Лига конференций, 1 раунд
Пюник
5 : 0
17.07.2025
Тре Фиори
Рудар
Лига Европы, 2 раунд
ФКСБ
4 : 0
02.08.2018
Рудар
Лига Европы, 2 раунд
Рудар
0 : 2
26.07.2018
ФКСБ
Лига Европы, 1 раунд
Тре Фиори
0 : 3
19.07.2018
Рудар
Товарищеские матчи
Спартак
3 : 1
16.07.2018
Рудар
Лига Европы, 1 раунд
Рудар
7 : 0
12.07.2018
Тре Фиори
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Рудар
«Дрита» – «Тре Фиори»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
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2025.07.09 11:33
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2025.07.09 09:53
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2018.06.27 15:18
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«Дрита» – «Тре Фиори»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«Тре Фиори» – «Пюник»: прогноз на матч 10 июля с 62% вероятностью захода ставки
2025.07.09 11:33
Прогноз на точный счeт матча «Тре Фиори» – «Пюник»: Лига Конференций, 10 июля 2025
2025.07.09 09:53
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На сборе в Австрии «Спартак» сыграет с «Риекой», «Рударом» и «Трабзонспором»
2018.06.27 15:18
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31
Пашинин: «Впечатления от матча с «Рударом» неоднозначные»
2017.06.23 11:05
Товарищеский матч. «Локомотив» упустил победу над словенским «Рударом» в концовке матча
2017.06.22 21:06
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