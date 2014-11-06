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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Риу Аве - ФКСБ
Риу Аве - ФКСБ: обзор матча 06 ноября 2014
Риу Аве
06.11.2014, четверг, 23:05
Лига Европы, группа J, 4 тур
2 : 2
Завершен
ФКСБ
36'
Д. Лопес
77'
Д. Лопес (П)
61'
К. Кешеру
90+4'
Л. Филип
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Риу Аве - ФКСБ
90'
+4
ГОЛ! 2:2!
Л. Филип
Вторая желтая
П. Жуано
90'
+2
Замена
А. Вилаш-Боаш
️️️️
Д. Лопес
80'
77'
Желтая карточка
П. Папп
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Лопес
77'
74'
Замена
А. Бурчану
️️️️
А. Попа
72'
Желтая карточка
Л. Шукала
Замена
А. Хассан
️️️️
Э. Гонсалвеш
68'
65'
Желтая карточка
А. Препелицэ
63'
Желтая карточка
К. Кешеру
61'
ГОЛ! 1:1!
К. Кешеру
Пас отдал
Л. Филип
Замена
Р. Брессан
️️️️
Й. Дель Валье
59'
Желтая карточка
П. Жуано
47'
Желтая карточка
А. Вакасо
41'
ГОЛ! 1:0!
Д. Лопес
Пас отдал
Укра
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Риу Аве
31
Эдерсон
ВР
13
Нуну Лопеш
ЦЗ
46
Марсело
ЦЗ
2
Принс-Дезир Жуано
ЦЗ
8
Тьяго Пинту
ЦЗ
10
Диего Лопес
ЛВ
28
Йонатан Дель Валье
ЛВ
8
Тарантини
ЦП
25
Альхассан Вакасо
ЦП
17
Укра
ПВ
10
Эсмаэль Гонсалвеш
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
ФКСБ
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
8
Лучан Филип
ЛЗ
4
Лукаш Шукала
ЦЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
6
Паул Папп
ПЗ
20
Кристиан Тэнасе
ЛП
28
Андрей Препелицэ
ОП
77
Адриан Попа
ЦП
18
Лучан Сынмэртян
ЦП
27
Александру Кипчиу
ЦФ
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Риу Аве
1
Кассио
ВР
24
Родерик Миранда
ЦЗ
14
Андре Вилаш-Боаш
ЦЗ
88
Ренан Брессан
ЦП
33
Уильям Джебор
ЦФ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
ФКСБ
1
Флориан Ницэ
ВР
5
Срджан Лукин
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
2
Корнел Рыпэ
ПЗ
55
Александру Бурчану
ОП
21
Никандро Бреевелд
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
4-2-3-1
31
Эдерсон
13
Лопеш
2
Жуано
8
Пинту
46
Марсело
8
Тарантини
25
Вакасо
28
Дель Валье
10
Диего Лопес
17
Укра
10
Гонсалвеш
4-1-3-2
1
Арлаускис
6
Папп
4
Шукала
15
Варела
8
Филип
28
Препелицэ
77
Попа
18
Сынмэртян
20
Тэнасе
13
Кешеру
27
Кипчиу
10
Диего Лопес
14
Вилаш-Боаш
14
Вилаш-Боаш
10
Диего Лопес
28
Дель Валье
88
Брессан
88
Брессан
28
Дель Валье
10
Гонсалвеш
19
Хассан
19
Хассан
10
Гонсалвеш
77
Попа
55
Бурчану
55
Бурчану
77
Попа
Остались в запасе
Риу Аве
ФКСБ
33
Уильям Джебор
ЦФ
1
Кассио
ВР
24
Родерик Миранда
ЦЗ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
5
Срджан Лукин
ЦЗ
21
Никандро Бреевелд
ЦП
1
Флориан Ницэ
ВР
14
Алин Тошка
ЦЗ
2
Корнел Рыпэ
ПЗ
10
Николае Станчу
ЦП
Главный тренер
Константин Гылкэ
Остались в запасе
33
Уильям Джебор
ЦФ
1
Кассио
ВР
24
Родерик Миранда
ЦЗ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
Остались в запасе
5
Срджан Лукин
ЦЗ
21
Никандро Бреевелд
ЦП
1
Флориан Ницэ
ВР
14
Алин Тошка
ЦЗ
2
Корнел Рыпэ
ПЗ
10
Николае Станчу
ЦП
Главный тренер
Педру Мартинш
Главный тренер
Константин Гылкэ
Статистика матча Риу Аве - ФКСБ
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Риу Аве
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Академика де Визеу
2 : 1
01.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
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Румыния. Лига I, 16 тур
Арджеш Питешти
- : -
22.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 15 тур
ФКСБ
0 : 1
07.11.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
ФКСБ
0 : 0
10.10.2026
Оцелул
Информация о матче
Главный судья:
Марцин Борски
(Варшава)
Стадион:
Эштадио до Риу Аве
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