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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ольборг - ФКСБ
Ольборг - ФКСБ: обзор матча 27 ноября 2014
Ольборг
27.11.2014, четверг, 21:00
Лига Европы, группа J, 5 тур
1 : 0
Завершен
ФКСБ
72'
Т. Эневольдсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ольборг - ФКСБ
Замена
Т. Аугустинуссен
️️️️
Н. Хелениус
88'
Желтая карточка
А. Якобсен
82'
77'
Замена
Н. Станчу
️️️️
К. Тэнасе
Замена
М. Вихманн
️️️️
А. Кристенсен Брун
77'
Замена
А. Якобсен
️️️️
Т. Эневольдсен
74'
ГОЛ! 1:0!
Т. Эневольдсен
Пас отдал
К. Рисгаард
72'
Желтая карточка
К. Петерсен
68'
Желтая карточка
К. Рисгаард
65'
65'
Замена
Н. Бреевелд
️️️️
А. Бурчану
60'
Желтая карточка
Л. Филип
Желтая карточка
Д. Гортер
53'
27'
Желтая карточка
А. Бурчану
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ольборг
1
Николай Ларсен
ВР
6
Донни Гортер
ЛЗ
5
Расмус Теланнер
ЦЗ
5
Кеннет Петерсен
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
6
Николай Томсен
ЦП
8
Расмус Вюрц
ЦП
21
Каспер Рисгаард
ЦП
30
Андреас Кристенсен Брун
ПП
9
Никлас Хелениус
ЦФ
7
Томас Эневольдсен
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
ФКСБ
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
8
Лучан Филип
ЛЗ
5
Срджан Лукин
ЦЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
6
Паул Папп
ПЗ
20
Кристиан Тэнасе
ЛП
55
Александру Бурчану
ОП
77
Адриан Попа
ЦП
18
Лучан Сынмэртян
ЦП
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
27
Александру Кипчиу
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Ольборг
22
Карстен Кристенсен
ВР
31
Якоб Матиасен Блобьерг
ЛЗ
6
Матиас Вихманн
ЦП
9
Томас Аугустинуссен
ЦП
18
Андерс Якобсен
ПП
10
Фредерик Берстинг
ПВ
28
Виктор Альманн
ЦФ
ФКСБ
77
Валентин Кожокару
ВР
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
2
Корнел Рыпэ
ПЗ
16
Роберт Вылчану
ЦП
21
Никандро Бреевелд
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
4-4-2
1
Ларсен
6
Гортер
5
Теланнер
5
Петерсен
3
Дальсгаард
6
Томсен
8
Вюрц
21
Рисгаард
30
Кристенсен Брун
7
Эневольдсен
9
Хелениус
4-1-3-2
1
Арлаускис
6
Папп
5
Лукин
15
Варела
8
Филип
55
Бурчану
77
Попа
18
Сынмэртян
20
Тэнасе
27
Кипчиу
13
Кешеру
30
Кристенсен Брун
6
Вихманн
6
Вихманн
30
Кристенсен Брун
9
Хелениус
9
Аугустинуссен
9
Аугустинуссен
9
Хелениус
7
Эневольдсен
18
Якобсен
18
Якобсен
7
Эневольдсен
55
Бурчану
21
Бреевелд
21
Бреевелд
55
Бурчану
20
Тэнасе
10
Станчу
10
Станчу
20
Тэнасе
Остались в запасе
Ольборг
ФКСБ
10
Фредерик Берстинг
ПВ
28
Виктор Альманн
ЦФ
22
Карстен Кристенсен
ВР
31
Якоб Матиасен Блобьерг
ЛЗ
Главный тренер
Кент Нильсен
16
Роберт Вылчану
ЦП
77
Валентин Кожокару
ВР
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
2
Корнел Рыпэ
ПЗ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Остались в запасе
10
Фредерик Берстинг
ПВ
28
Виктор Альманн
ЦФ
22
Карстен Кристенсен
ВР
31
Якоб Матиасен Блобьерг
ЛЗ
Остались в запасе
16
Роберт Вылчану
ЦП
77
Валентин Кожокару
ВР
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
2
Корнел Рыпэ
ПЗ
Главный тренер
Кент Нильсен
Главный тренер
Константин Гылкэ
Статистика матча Ольборг - ФКСБ
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
ФКСБ
Румыния. Лига I, 16 тур
Арджеш Питешти
- : -
22.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 15 тур
ФКСБ
0 : 1
07.11.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
ФКСБ
0 : 0
10.10.2026
Оцелул
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Энерги Норд Арена
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