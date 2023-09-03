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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Сахалинец - Зенит
Сахалинец - Зенит: обзор матча 03 сентября 2023
Сахалинец
03.09.2023, воскресенье, 21:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 7 тур
3 : 2
Завершен
Зенит
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Сахалинец - Зенит
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сахалинец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 17 тур
Сахалинец
2 : 1
12.11.2023
Квант
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Строгино
1 : 2
05.11.2023
Сахалинец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Сахалинец
3 : 1
29.10.2023
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Рязань
1 : 2
23.10.2023
Сахалинец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Сахалинец
0 : 2
15.10.2023
Красное Знамя
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Квант
2 : 2
31.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Орел
0 : 0
17.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Зенит
0 : 1
10.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
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