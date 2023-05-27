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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Торпедо - Оренбург
Торпедо - Оренбург: обзор матча 27 мая 2023
Торпедо
27.05.2023, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 29 тур
1 : 3
Завершен
Оренбург
45+1'
М. Чурич
42'
Д. Воробьев (П)
50'
Х. Марин (П)
87'
Д. Капустянский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торпедо - Оренбург
87'
ГОЛ! 1:3!
Д. Капустянский
Пас отдал
Г. Флорентин
84'
Замена
А. Эктов
️️️️
В. Полуяхтов
83'
Замена
Т. Аюпов
️️️️
Д. Воробьев
83'
Замена
Д. Капустянский
️️️️
С. Оганесян
77'
Замена
К. Капленко
️️️️
Н. Титков
Вторая желтая
А. Самсонов
76'
76'
Замена
В. Обухов
️️️️
Ю. Ковалев
Желтая карточка
М. Чурич
72'
Замена
А. Рязанцев
️️️️
А. Усанов
72'
Замена
Д. Караев
️️️️
И. Кухарчук
72'
Желтая карточка
А. Самсонов
64'
Желтая карточка
Е. Шляков
50'
50'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Х. Марин
ГОЛ! 1:1!
М. Чурич
Пас отдал
И. Кухарчук
45'
+1
42'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Воробьев
Замена
И. Стефанович
️️️️
Й. Рейна
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
23
Егор Бабурин
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
35
Иван Енин
ОП
97
Марио Чурич
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
8
Алексей Усанов
АП
44
Илья Кухарчук
ПВ
10
Йорди Рейна
ЦФ
Главный тренер
Пеп Клотет
Оренбург
1
Евгений Гошев
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
26
Химми Марин
ЛВ
18
Николай Титков
ЦП
10
Габриэль Флорентин
АП
17
Юрий Ковалев
ПП
9
Степан Оганесян
ПВ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Торпедо
16
Виталий Ботнарь
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
90
Боян Роганович
ЛЗ
11
Хожимат Эркинов
ЛВ
6
Игор Савич
ОП
7
Александр Рязанцев
ЦП
7
Максим Турищев
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
10
Давид Караев
ЦФ
39
Максим Данилин
ЦФ
21
Андре
ЦФ
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
99
Николай Сысуев
ВР
2
Матиас Перес
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
11
Брайан Мансилья
ЛВ
8
Тимур Аюпов
ОП
55
Кирилл Капленко
ЦП
32
Лукас Вера
ЦП
70
Данил Капустянский
АП
13
Владимир Обухов
ЦФ
4-2-1-2-1
23
Бабурин
44
Самсонов
55
Шляков
22
Кожемякин
77
Юзепчук
35
Енин
97
Чурич
27
Орехов
8
Усанов
44
Кухарчук
10
Рейна
4-2-3-1
1
Гошев
2
Полуяхтов
4
Хотулев
3
Сиваков
2
Печенин
17
Ковалев
18
Титков
9
Оганесян
10
Флорентин
26
Марин
10
Воробьев
8
Усанов
7
Рязанцев
7
Рязанцев
8
Усанов
10
Рейна
23
Стефанович
23
Стефанович
10
Рейна
44
Кухарчук
10
Караев
10
Караев
44
Кухарчук
2
Полуяхтов
15
Эктов
15
Эктов
2
Полуяхтов
10
Воробьев
8
Аюпов
8
Аюпов
10
Воробьев
18
Титков
55
Капленко
55
Капленко
18
Титков
9
Оганесян
70
Капустянский
70
Капустянский
9
Оганесян
17
Ковалев
13
Обухов
13
Обухов
17
Ковалев
Остались в запасе
Торпедо
Оренбург
16
Виталий Ботнарь
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
90
Боян Роганович
ЛЗ
6
Игор Савич
ОП
11
Хожимат Эркинов
ЛВ
7
Максим Турищев
ЦФ
39
Максим Данилин
ЦФ
21
Андре
ЦФ
Главный тренер
Пеп Клотет
1
Алексей Кеняйкин
ВР
99
Николай Сысуев
ВР
2
Матиас Перес
ЦЗ
32
Лукас Вера
ЦП
11
Брайан Мансилья
ЛВ
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
16
Виталий Ботнарь
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
90
Боян Роганович
ЛЗ
6
Игор Савич
ОП
11
Хожимат Эркинов
ЛВ
7
Максим Турищев
ЦФ
39
Максим Данилин
ЦФ
21
Андре
ЦФ
Остались в запасе
1
Алексей Кеняйкин
ВР
99
Николай Сысуев
ВР
2
Матиас Перес
ЦЗ
32
Лукас Вера
ЦП
11
Брайан Мансилья
ЛВ
Главный тренер
Пеп Клотет
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Торпедо - Оренбург
3
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Информация о матче
Главный судья:
Ян Бобровский
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Владимир Миневич
Дмитрий Жвакин
Дополнительные помощники:
VAR – Игорь Панин; AVAR – Николай Богач
Резервный судья:
Максим Перезва
Инспектор:
Вячеслав Харламов
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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