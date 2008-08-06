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Торпедо Вл - ЦСКА
Торпедо Вл - ЦСКА: обзор матча 06 августа 2008
Торпедо Вл
06.08.2008, среда, 18:00
Россия. Кубок, 1/16 финала
1 : 4
Завершен
ЦСКА
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Торпедо Вл - ЦСКА
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0
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Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
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0 : 0
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2 : 0
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
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0 : 1
11.10.2026
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07.11.2026
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3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Дорошенко
(Ейск)
Помощники судьи:
С.Пантелеев (Тула)
Н.Богач (Люберцы)
Делегат:
Г.Куличенков (Тула)
Стадион:
Торпедо
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 17:45 (прямая)
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