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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Мольде - Спартак
Мольде - Спартак: обзор матча 03 марта 2013
Мольде
03.03.2013, воскресенье, 20:30
Товарищеские матчи
0 : 2
Завершен
Спартак
6'
Ю. Мовсисян
43'
Ари
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Мольде - Спартак
78'
Замена
П. Яковлев
️️️️
Ю. Мовсисян
Замена
Д. Чима Чукву
️️️️
Л. Далла Валле
75'
Замена
Ж. Инге Бергет
️️️️
А. Коли
75'
Замена
М. Мострем
️️️️
Э. Хуссэйн
75'
Замена
Агналдо
️️️️
М. Хосет
75'
61'
Замена
А. Дзюба
️️️️
Д. Билялетдинов
46'
Замена
Джано
️️️️
О. Вукоевич
46'
Замена
К. Комбаров
️️️️
Е. Макеев
43'
ГОЛ! 0:2!
Ари
Пас отдал
Ю. Мовсисян
6'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Мовсисян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мольде
1
Эрьян Нюланд
ВР
23
Кнут Риндароу
ЛЗ
5
Магнар Одегаард
ЦЗ
18
Магне Симонсен
ЦЗ
2
Кристоффер Ващауг
ПЗ
10
Златко Трипич
ЦП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
16
Магне Хосет
ЦП
6
Даниэль Берг Хестад
ЦП
12
Лаури Далла Валле
ЦФ
17
Алиу Коли
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
5
Кариока
ЦП
14
Юра Мовсисян
ЦФ
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Мольде
21
Агналдо
АП
14
Жо Инге Бергет
ЦФ
9
Маттиас Мострем
ЦФ
27
Даниэль Чима Чукву
ЦФ
Спартак
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
7
Джано
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
4-4-2
1
Нюланд
23
Риндароу
5
Одегаард
18
Симонсен
2
Ващауг
10
Трипич
16
Хосет
6
Хестад
8
Хуссэйн
17
Коли
12
Далла Валле
4-4-2
30
Песьяков
34
Макеев
17
Сухи
16
Боккетти
23
Комбаров
14
Хурадо
5
Вукоевич
5
Кариока
14
Билялетдинов
39
Ари
14
Мовсисян
16
Хосет
21
Агналдо
21
Агналдо
16
Хосет
17
Коли
14
Бергет
14
Бергет
17
Коли
8
Хуссэйн
9
Мострем
9
Мострем
8
Хуссэйн
12
Далла Валле
27
Чукву
27
Чукву
12
Далла Валле
34
Макеев
9
Комбаров
9
Комбаров
34
Макеев
5
Вукоевич
7
Джано
7
Джано
5
Вукоевич
14
Мовсисян
91
Яковлев
91
Яковлев
14
Мовсисян
14
Билялетдинов
22
Дзюба
22
Дзюба
14
Билялетдинов
Остались в запасе
Мольде
Спартак
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Мольде - Спартак
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
- : -
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Лиллестрем
2 : 2
11.10.2026
Мольде
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Стадион:
Акер Стэдион
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