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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Вольфсбург - Рубин
Вольфсбург - Рубин: обзор матча 18 марта 2010
Вольфсбург
18.03.2010, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/8 финала
2 : 1
Завершен
Рубин
58'
О. Мартинс
119'
К. Гентнер
21'
А. Касаев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Рубин
ГОЛ! 2:1!
К. Гентнер
Пас отдал
О. Мартинс
119'
Желтая карточка
К. Гентнер
117'
109'
Вторая желтая
С. Навас
Замена
М. Сибайя
️️️️
Р. Муравски
Замена
Л. Салуквадзе
️️️️
К. Ансальди
+1
Желтая карточка
А. Горбанец
Замена
А. Горбанец
️️️️
А. Касаев
Желтая карточка
А. Касаев
Замена
Ф. Джонсон
️️️️
Я. Шимунек
Травма
Я. Шимунек
ГОЛ! 1:1!
О. Мартинс
Пас отдал
Я. Шимунек
Желтая карточка
А. Орехов
Замена
О. Мартинс
️️️️
П. Пекарик
Желтая карточка
С. Навас
ГОЛ! 0:1!
А. Касаев
Пас отдал
А. Бухаров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Марвин Хитц
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
2
Ян Шимунек
ЦЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
7
Жозуэ
(К)
ОП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
27
Саша Ритер
ЦП
8
Звездан Мисимович
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
21
Ашкан Дежага
ЦФ
Главный тренер
Лоренц-Гюнтер Кестнер
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
9
Александр Орехов
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
32
Евгений Баляйкин
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
15
Рафал Муравски
ЦП
61
Гекдениз Карадениз
ПП
11
Александр Бухаров
(К)
ЦФ
99
Хасан Кабзе
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Вольфсбург
12
Андре Ленц
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
32
Себастьян Шиндзилорц
ЦЗ
5
Даниель Райхе
ЦП
7
Томас Каленберг
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
Рубин
0
Евгений Черемисин
ВР
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
40
МакБет Сибайя
ЦП
32
Андрей Горбанец
АП
22
Даврон Мирзаев
ЦФ
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Хитц
4
Шефер
2
Шимунек
39
Мадлунг
22
Пекарик
7
Жозуэ
4
Гентнер
27
Ритер
8
Мисимович
21
Дежага
10
Джеко
4-4-2
1
Рыжиков
32
Баляйкин
9
Орехов
44
Навас
14
Ансальди
61
Карадениз
16
Нобоа
15
Муравски
11
Касаев
99
Кабзе
11
Бухаров
2
Шимунек
19
Джонсон
19
Джонсон
2
Шимунек
22
Пекарик
9
Мартинс
9
Мартинс
22
Пекарик
11
Касаев
32
Горбанец
32
Горбанец
11
Касаев
14
Ансальди
3
Салуквадзе
3
Салуквадзе
14
Ансальди
15
Муравски
40
Сибайя
40
Сибайя
15
Муравски
Остались в запасе
Вольфсбург
Рубин
20
Макото Хасебе
ЦЗ
5
Даниель Райхе
ЦП
12
Андре Ленц
ВР
32
Себастьян Шиндзилорц
ЦЗ
7
Томас Каленберг
ЦП
Главный тренер
Лоренц-Гюнтер Кестнер
22
Даврон Мирзаев
ЦФ
0
Евгений Черемисин
ВР
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
20
Макото Хасебе
ЦЗ
5
Даниель Райхе
ЦП
12
Андре Ленц
ВР
32
Себастьян Шиндзилорц
ЦЗ
7
Томас Каленберг
ЦП
Остались в запасе
22
Даврон Мирзаев
ЦФ
0
Евгений Черемисин
ВР
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Главный тренер
Лоренц-Гюнтер Кестнер
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Вольфсбург - Рубин
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Йонас Эрикссон
(Сигтуна)
Стадион:
Фольксваген
Где смотреть матч:
"НТВ" 22:55 (прямая); "НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая)
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