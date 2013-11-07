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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рубин - Уиган Атлетик
Рубин - Уиган Атлетик: обзор матча 07 ноября 2013
Рубин
07.11.2013, четверг, 21:00
Лига Европы, группа D, 4 тур
1 : 0
Завершен
Уиган Атлетик
22'
О. Кузьмин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Уиган Атлетик
Замена
А. Прудников
️️️️
Р. Мухаметшин
83'
Замена
М. Вакасо
️️️️
Д. Торбинский
76'
74'
Замена
Ж. Гомес
️️️️
К. МакМанаман
72'
Замена
М. Фортуне
️️️️
Г. Холт
70'
Желтая карточка
Д. МакАртур
66'
Желтая карточка
С. Крэйни
62'
Замена
Н. Пауэлл
️️️️
Д. Перч
Желтая карточка
С. Навас
56'
Замена
С. Кисляк
️️️️
К. Мавинга
46'
Желтая карточка
Д. Торбинский
38'
33'
Желтая карточка
Д. Перч
ГОЛ! 1:0!
О. Кузьмин
Пас отдал
Б. Натхо
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
17
Крис Мавинга
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
76
Роман Шаронов
(К)
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
10
Бибрас Натхо
ОП
6
Янн М'Вила
ОП
7
Александр Рязанцев
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Уиган Атлетик
21
Ли Николлс
ВР
3
Стефен Крэйни
ЛЗ
4
Томас Рогне
ЦЗ
25
Леон Барнетт
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ПЗ
16
Джеймс МакКлин
ЛП
24
Джеймс Перч
ОП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
11
Джеймс МакАртур
(К)
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
27
Грант Холт
ЦФ
Главный тренер
Оуэн Койл
Рубин
31
Алексей Березин
ВР
15
Сергей Кисляк
ОП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
55
Владислав Кулик
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
89
Александр Прудников
ЦФ
Уиган Атлетик
12
Майк Поллит
ВР
23
Хуан Карлос Гарсия
ЛЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
26
Крис Маккэн
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
4-2-3-1
1
Рыжиков
17
Мавинга
44
Навас
76
Шаронов
23
Кузьмин
10
Натхо
6
М'Вила
6
Торбинский
26
Еременко
7
Рязанцев
23
Мухаметшин
4-1-3-1-1
21
Николлс
5
Шоттон
4
Рогне
25
Барнетт
3
Крэйни
24
Перч
15
Эспиноза
11
МакАртур
16
МакКлин
20
МакМанаман
27
Холт
17
Мавинга
15
Кисляк
15
Кисляк
17
Мавинга
6
Торбинский
22
Вакасо
22
Вакасо
6
Торбинский
23
Мухаметшин
89
Прудников
89
Прудников
23
Мухаметшин
20
МакМанаман
16
Гомес
16
Гомес
20
МакМанаман
24
Перч
25
Пауэлл
25
Пауэлл
24
Перч
27
Холт
32
Фортуне
32
Фортуне
27
Холт
Остались в запасе
Рубин
Уиган Атлетик
10
Алишер Джалилов
АП
31
Алексей Березин
ВР
55
Владислав Кулик
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
12
Майк Поллит
ВР
23
Хуан Карлос Гарсия
ЛЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
26
Крис Маккэн
ЦП
Главный тренер
Оуэн Койл
Остались в запасе
10
Алишер Джалилов
АП
31
Алексей Березин
ВР
55
Владислав Кулик
ЦП
Остались в запасе
12
Майк Поллит
ВР
23
Хуан Карлос Гарсия
ЛЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
26
Крис Маккэн
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Оуэн Койл
Статистика матча Рубин - Уиган Атлетик
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
- : -
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Хюсейн Гечек
(Стамбул)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 20:00 (прямая)
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