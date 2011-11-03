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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рубин - Тоттенхэм
Рубин - Тоттенхэм: обзор матча 03 ноября 2011
Рубин
03.11.2011, четверг, 21:00
Лига Европы, группа A, 4 тур
1 : 0
Завершен
Тоттенхэм
56'
Б. Натхо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Тоттенхэм
Желтая карточка
А. Еременко
+1
Замена
А. Еременко
️️️️
А. Рязанцев
Желтая карточка
А. Рязанцев
Замена
К. Ансальди
️️️️
А. Касаев
Замена
Г. Кейн
️️️️
Р. Павлюченко
Замена
Д. Парретт
️️️️
В. Галлас
Травма
В. Галлас
Замена
Н. Вальдес
️️️️
О. Мартинс
ГОЛ! 1:0!
Б. Натхо
Желтая карточка
Д. Дефо
Желтая карточка
С. Бассонг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЛЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
76
Роман Шаронов
(К)
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
7
Александр Рязанцев
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
11
Алан Касаев
ПП
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
36
Вильям Галлас
(К)
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
8
Джейк Ливермор
ОП
14
Том Кэрролл
ЦП
44
Яго Фальке
ПП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Рубин
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
20
Алексей Еременко
ЦП
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
Тоттенхэм
1
Эурелью Гомес
ВР
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
58
Дин Парретт
ЦП
47
Джейк Николсон
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
53
Кэмерон Ланкастер
ЦФ
9
Гарри Кейн
ЦФ
4-5-1
1
Рыжиков
16
Боккетти
44
Навас
76
Шаронов
17
Калешин
61
Карадениз
7
Рязанцев
10
Натхо
16
Нобоа
11
Касаев
9
Мартинс
3-1-3-1-2
23
Кудичини
2
Фредерикс
4
Бассонг
36
Галлас
8
Ливермор
44
Фальке
14
Кэрролл
20
Пиенаар
25
Таунсенд
10
Павлюченко
9
Дефо
11
Касаев
14
Ансальди
14
Ансальди
11
Касаев
7
Рязанцев
20
Еременко
20
Еременко
7
Рязанцев
9
Мартинс
16
Вальдес
16
Вальдес
9
Мартинс
36
Галлас
58
Парретт
58
Парретт
36
Галлас
10
Павлюченко
9
Кейн
9
Кейн
10
Павлюченко
Остались в запасе
Рубин
Тоттенхэм
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
53
Кэмерон Ланкастер
ЦФ
47
Джейк Николсон
ЦП
1
Эурелью Гомес
ВР
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
Главный тренер
Гарри Реднапп
Остались в запасе
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
Остались в запасе
53
Кэмерон Ланкастер
ЦФ
47
Джейк Николсон
ЦП
1
Эурелью Гомес
ВР
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Гарри Реднапп
Статистика матча Рубин - Тоттенхэм
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Майер
(Бургдорф)
Помощники судьи:
Хольгер Хеншель
Кристоф Борнхорст
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
"HD Спорт" 20:45 (прямая)
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