Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ПАОК - Рубин
ПАОК - Рубин: обзор матча 15 декабря 2011
ПАОК
15.12.2011, четверг, 22:00
Лига Европы, группа A, 6 тур
1 : 1
Завершен
Рубин
16'
Виейринья (П)
49'
Н. Вальдес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАОК - Рубин
Замена
В. Дядюн
️️️️
Н. Вальдес
Замена
К. Лазэр
️️️️
Д. Ариас
Замена
Г. Фотакис
️️️️
В. Ивич
Травма
Виейринья
Замена
Д. Салпингидис
️️️️
Г. Георгиадис
Замена
П. Быстров
️️️️
О. Мартинс
ГОЛ! 1:1!
Н. Вальдес
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Виейринья
16'
14'
Замена
Г. Арлаускис
️️️️
В. Калешин
13'
Красная карточка
С. Рыжиков
Желтая карточка
Лино
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
71
Панайотис Гликос
ВР
16
Лино
ЛЗ
8
Бруно Чирилло
ЦЗ
13
Стилянос Малезас
ЦЗ
77
Этто
ПЗ
20
Виейринья
ЛП
8
Пабло Гарсия
ЦП
85
Диего Ариас
ЦП
21
Владимир Ивич
АП
7
Гиоргос Георгиадис
ПП
33
Стефанос Атанасиадис
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
5
Петр Немов
ЛП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
61
Гекдениз Карадениз
ПП
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
ПАОК
18
Дарио Крешич
ВР
20
Бертран Робер
ЛЗ
25
Сотириос Балафас
ЦЗ
27
Мирослав Шнауцнер
ПЗ
15
Костин Лазэр
ЦП
28
Георгиос Фотакис
ЦП
14
Димитриос Салпингидис
ЦФ
Рубин
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
66
Максим Жестоков
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
0
Петр Быстров
ЦП
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
4-4-1-1
71
Гликос
16
Лино
8
Чирилло
13
Малезас
77
Этто
20
Виейринья
8
Гарсия
85
Ариас
7
Георгиадис
21
Ивич
33
Атанасиадис
4-4-2
1
Рыжиков
17
Калешин
76
Шаронов
16
Боккетти
14
Ансальди
61
Карадениз
16
Нобоа
10
Натхо
5
Немов
16
Вальдес
9
Мартинс
85
Ариас
15
Лазэр
15
Лазэр
85
Ариас
21
Ивич
28
Фотакис
28
Фотакис
21
Ивич
7
Георгиадис
14
Салпингидис
14
Салпингидис
7
Георгиадис
17
Калешин
1
Арлаускис
1
Арлаускис
17
Калешин
9
Мартинс
0
Быстров
0
Быстров
9
Мартинс
16
Вальдес
17
Дядюн
17
Дядюн
16
Вальдес
Остались в запасе
ПАОК
Рубин
18
Дарио Крешич
ВР
20
Бертран Робер
ЛЗ
25
Сотириос Балафас
ЦЗ
27
Мирослав Шнауцнер
ПЗ
Главный тренер
Ласло Болони
66
Максим Жестоков
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
18
Дарио Крешич
ВР
20
Бертран Робер
ЛЗ
25
Сотириос Балафас
ЦЗ
27
Мирослав Шнауцнер
ПЗ
Остались в запасе
66
Максим Жестоков
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча ПАОК - Рубин
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
- : -
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАОК
1 : 3
12.10.2026
Каламата
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Тумба
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 21:00 (прямая)
Новости команд
Все
ПАОК
Рубин
Генич назвал российского тренера, благодаря которому раскрылся Хвича
11 ноября
1
Кузьмин стал автором уникального достижения для тренеров «Рубина»
7 ноября
2
Тренер «Рубина» ответил на вопрос о подписании экс-полузащитника сборной Франции
7 ноября
«Рубин» забил «Локомотиву» после пропущенного судьей удаления
7 ноября
3
Галактионов прокомментировал поражение «Локо», опустившее клуб в зону вылета
6 ноября
4
Отказавший ЦСКА Банза подписал контракт с новым клубом
14 сентября
«Краснодар» отправил защитника в Грецию
5 сентября
2
ПАОК подтвердил трансфер чемпиона РПЛ
4 сентября
1
«Краснодар» близок к продаже 12-миллионного легионера
29 августа
2
«Бранн» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
Генич назвал российского тренера, благодаря которому раскрылся Хвича
11 ноября
1
Кузьмин стал автором уникального достижения для тренеров «Рубина»
7 ноября
2
Тренер «Рубина» ответил на вопрос о подписании экс-полузащитника сборной Франции
7 ноября
«Рубин» забил «Локомотиву» после пропущенного судьей удаления
7 ноября
3
Галактионов прокомментировал поражение «Локо», опустившее клуб в зону вылета
6 ноября
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+