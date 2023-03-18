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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
КАМАЗ - Рубин
КАМАЗ - Рубин: обзор матча 18 марта 2023
КАМАЗ
18.03.2023, суббота, 17:00
Россия. Первая лига, 23 тур
0 : 0
Завершен
Рубин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол КАМАЗ - Рубин
90'
+5
Желтая карточка
А. Грицаенко
Желтая карточка
Б. Рейхмен
90'
+3
87'
Желтая карточка
С. Бакаев
86'
Замена
С. Бакаев
️️️️
Д. Кабутов
86'
Замена
М. Костюков
️️️️
Р. Безруков
Желтая карточка
В. Бабаев
85'
Замена
С. Серченков
️️️️
К. Гираев
84'
Желтая карточка
К. Гираев
76'
Замена
Б. Рейхмен
️️️️
Д. Шамкин
66'
Замена
А. Арустамян
️️️️
Ю. Кириллов
66'
Замена
В. Бабаев
️️️️
А. Гаглоев
65'
Желтая карточка
А. Мохаммад
52'
45'
+1
Желтая карточка
Д. Митков
Желтая карточка
Д. Шамкин
37'
33'
Желтая карточка
А. Ломовицкий
Желтая карточка
А. Гаглоев
31'
Замена
А. Куликов
️️️️
А. Герасимов
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
71
Алексей Мамин
ВР
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
11
Александр Гаглоев
ЦП
7
Руслан Аюкин
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
96
Амир Мохаммад
ЦП
8
Даниил Шамкин
АП
9
Карим Гираев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
21
Александр Зотов
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
45
Димитар Митков
ЦФ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
КАМАЗ
1
Алексей Смирнов
ВР
26
Динар Шайхутдинов
ЛЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
20
Антон Полюткин
ЦЗ
97
Дамир Таликин
ЦП
8
Захар Тарасенко
ЦП
56
Богдан Рейхмен
ЦП
70
Артур Арустамян
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
8
Сергей Серченков
ПВ
70
Руслан Мамишов
ЦФ
Рубин
31
Александр Беленов
ВР
66
Никита Янович
ВР
12
Максим Ширяев
ЦЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
6
Марат Апшацев
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
3-5-1-1
71
Мамин
17
Пальцев
65
Толстопятов
93
Герасимов
7
Аюкин
6
Свежов
42
Кириллов
96
Мохаммад
11
Гаглоев
8
Шамкин
9
Гираев
3-2-2-1-2
99
Дюпин
14
Мартынович
2
Тесленко
27
Грицаенко
70
Кабутов
71
Самошников
21
Зотов
23
Безруков
11
Ломовицкий
99
Лисакович
45
Митков
93
Герасимов
91
Куликов
91
Куликов
93
Герасимов
8
Шамкин
56
Рейхмен
56
Рейхмен
8
Шамкин
42
Кириллов
70
Арустамян
70
Арустамян
42
Кириллов
11
Гаглоев
11
Бабаев
11
Бабаев
11
Гаглоев
9
Гираев
8
Серченков
8
Серченков
9
Гираев
23
Безруков
77
Костюков
77
Костюков
23
Безруков
70
Кабутов
17
Бакаев
17
Бакаев
70
Кабутов
Остались в запасе
КАМАЗ
Рубин
1
Алексей Смирнов
ВР
26
Динар Шайхутдинов
ЛЗ
20
Антон Полюткин
ЦЗ
97
Дамир Таликин
ЦП
8
Захар Тарасенко
ЦП
70
Руслан Мамишов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
31
Александр Беленов
ВР
66
Никита Янович
ВР
12
Максим Ширяев
ЦЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
6
Марат Апшацев
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Остались в запасе
1
Алексей Смирнов
ВР
26
Динар Шайхутдинов
ЛЗ
20
Антон Полюткин
ЦЗ
97
Дамир Таликин
ЦП
8
Захар Тарасенко
ЦП
70
Руслан Мамишов
ЦФ
Остались в запасе
31
Александр Беленов
ВР
66
Никита Янович
ВР
12
Максим Ширяев
ЦЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
6
Марат Апшацев
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Статистика матча КАМАЗ - Рубин
6
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
4
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
- : -
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Рубин
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Олег Соколов
(Воронеж)
Помощники судьи:
Михаил Кистанов (Энгельс)
Алексей Линкин (Воронеж)
Резервный судья:
Павел Лысенко (Йошкар-Ола)
Делегат:
Дмитрий Карабин (Москва)
Инспектор:
Сергей Хральцов (Москва)
Стадион:
КАМАЗ
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