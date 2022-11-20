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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Уфа - Рубин
Уфа - Рубин: обзор матча 20 ноября 2022
Уфа
20.11.2022, воскресенье, 12:00
Россия. Первая лига, 19 тур
1 : 2
Завершен
Рубин
17'
И. Темников
45+1'
В. Лисакович
85'
В. Лисакович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уфа - Рубин
87'
Замена
Е. Тесленко
️️️️
К. Муллин
85'
ГОЛ! 1:2!
В. Лисакович
79'
Замена
И. Горбунов
️️️️
А. Дзагоев
Замена
Р. Фищенко
️️️️
К. Карп
71'
Желтая карточка
А. Никитин
70'
57'
Желтая карточка
Д. Кабутов
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
В. Лисакович
45'
Желтая карточка
И. Самошников
Замена
Р. Минаев
️️️️
Д. Ортис
38'
ГОЛ! 1:0!
И. Темников
17'
15'
Желтая карточка
А. Дзагоев
Желтая карточка
Д. Ортис
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
81
Иван Кукушкин
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
6
Лев Ушахин
ЦЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
55
Кэтэлин Карп
ОП
50
Артем Голубев
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
70
Дилан Ортис
ЦФ
Главный тренер
Арслан Халимбеков
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
21
Александр Зотов
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
71
Максим Вафиев
ВР
15
Александр Масалов
ЛЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
24
Артем Погосов
ЛВ
6
Руслан Фищенко
ОП
9
Хайдар Халилов
ЦП
78
Даниил Ерофеев
ЦП
23
Данил Ахатов
АП
77
Роман Минаев
ЦФ
Рубин
31
Александр Беленов
ВР
86
Никита Корец
ВР
2
Егор Тесленко
ЦЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
7
Ленар Фаттахов
ПВ
53
Кирилл Моисеев
ЦФ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
4-1-2-2-1
81
Кукушкин
3
Плиев
6
Ушахин
3
Ботака-Иобома
11
Темников
55
Карп
50
Голубев
99
Емельянов
7
Никитин
17
Касинтура
70
Ортис
4-2-1-3
99
Дюпин
70
Кабутов
27
Грицаенко
4
Нижегородов
71
Самошников
21
Зотов
66
Дзагоев
18
Попов
9
Муллин
7
Фамейе
99
Лисакович
55
Карп
6
Фищенко
6
Фищенко
55
Карп
70
Ортис
77
Минаев
77
Минаев
70
Ортис
66
Дзагоев
17
Горбунов
17
Горбунов
66
Дзагоев
9
Муллин
2
Тесленко
2
Тесленко
9
Муллин
Остались в запасе
Уфа
Рубин
9
Хайдар Халилов
ЦП
40
Алексей Чернов
ВР
71
Максим Вафиев
ВР
15
Александр Масалов
ЛЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
78
Даниил Ерофеев
ЦП
23
Данил Ахатов
АП
24
Артем Погосов
ЛВ
Главный тренер
Арслан Халимбеков
31
Александр Беленов
ВР
86
Никита Корец
ВР
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
7
Ленар Фаттахов
ПВ
53
Кирилл Моисеев
ЦФ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Остались в запасе
9
Хайдар Халилов
ЦП
40
Алексей Чернов
ВР
71
Максим Вафиев
ВР
15
Александр Масалов
ЛЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
78
Даниил Ерофеев
ЦП
23
Данил Ахатов
АП
24
Артем Погосов
ЛВ
Остались в запасе
31
Александр Беленов
ВР
86
Никита Корец
ВР
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
7
Ленар Фаттахов
ПВ
53
Кирилл Моисеев
ЦФ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Главный тренер
Арслан Халимбеков
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Статистика матча Уфа - Рубин
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Рубин
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Иван Сараев
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Михаил Иванов (Кострома)
Александр Чекалин (Воронеж)
Резервный судья:
Александр Маюн (Челябинск)
Делегат:
Дмитрий Карабин (Москва)
Инспектор:
Александр Колобаев (Москва)
Стадион:
Нефтяник
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