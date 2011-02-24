Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Твенте - Рубин
Твенте - Рубин: обзор матча 24 февраля 2011
Твенте
24.02.2011, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/16 финала
2 : 2
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Рубин
45+1'
Т. Янссен
48'
Ф. Дуглас
23'
К. Ансальди
25'
К. Нобоа
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Твенте - Рубин
Замена
Б. Буйссе
️️️️
Л. де Йонг
+3
Замена
М. Янко
️️️️
Н. Шадли
Замена
О. Кузьмин
️️️️
К. Ансальди
Замена
А. Касаев
️️️️
Г. Карадениз
Замена
Э. Байрами
️️️️
Б. Руис
Замена
Б. Натхо
️️️️
П. Быстров
Желтая карточка
В. Брама
Желтая карточка
Г. Карадениз
Желтая карточка
К. Нобоа
ГОЛ! 2:2!
Ф. Дуглас
Пас отдал
Р. Росалес
ГОЛ! 1:2!
Т. Янссен
+1
Желтая карточка
С. Навас
ГОЛ! 0:2!
К. Нобоа
ГОЛ! 0:1!
К. Ансальди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Твенте
13
Николай Михайлов
ВР
23
Огучи Оньеву
ЛЗ
4
Петер Висгерхоф
(К)
ЦЗ
6
Франку Дуглас
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ПЗ
16
Тео Янссен
ЛП
6
Вут Брама
ОП
7
Денни Ландзаат
ПП
89
Насер Шадли
ЛФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
22
Брайан Руис
РФ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
7
Александр Рязанцев
ЦП
16
Кристиан Нобоа
(К)
ЦП
0
Петр Быстров
ПП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
61
Гекдениз Карадениз
РФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Твенте
1
Сандер Бошкер
ВР
5
Барт Буйссе
ЛЗ
18
Тило Леугерс
ЛЗ
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
21
Марк Янко
ЦФ
15
Ола Джон
ЦФ
11
Эмир Байрами
РФ
Рубин
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
76
Роман Шаронов
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
10
Бибрас Натхо
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
13
Алексей Медведев
ЦФ
4-1-2-3
13
Михайлов
23
Оньеву
4
Висгерхоф
6
Дуглас
16
Росалес
6
Брама
16
Янссен
7
Ландзаат
89
Шадли
26
де Йонг
22
Руис
4-3-3
1
Рыжиков
17
Калешин
16
Боккетти
44
Навас
14
Ансальди
0
Быстров
16
Нобоа
7
Рязанцев
61
Карадениз
17
Дядюн
10
Лебеденко
26
де Йонг
5
Буйссе
5
Буйссе
26
де Йонг
89
Шадли
21
Янко
21
Янко
89
Шадли
22
Руис
11
Байрами
11
Байрами
22
Руис
14
Ансальди
23
Кузьмин
23
Кузьмин
14
Ансальди
61
Карадениз
11
Касаев
11
Касаев
61
Карадениз
0
Быстров
10
Натхо
10
Натхо
0
Быстров
Остались в запасе
Твенте
Рубин
1
Сандер Бошкер
ВР
18
Тило Леугерс
ЛЗ
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
15
Ола Джон
ЦФ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
10
Алишер Джалилов
АП
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
76
Роман Шаронов
ЦЗ
13
Алексей Медведев
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
1
Сандер Бошкер
ВР
18
Тило Леугерс
ЛЗ
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
15
Ола Джон
ЦФ
Остались в запасе
10
Алишер Джалилов
АП
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
76
Роман Шаронов
ЦЗ
13
Алексей Медведев
ЦФ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Твенте - Рубин
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
- : -
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига конференций, 2 тур
Линкольн
1 : 4
22.10.2026
Твенте
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Помощники судьи:
Рафал Ростковски
Павел Сокольницки (Польша)
Дополнительные помощники:
Давид Пясецки
Марцин Шульц (Польша)
Резервный судья:
Даниэль Стефански (Польша)
Стадион:
Де Гролш Весте
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт-Плюс" 22:55 (прямая)
Новости команд
Все
Твенте
Рубин
Генич назвал российского тренера, благодаря которому раскрылся Хвича
Вчера, 23:00
1
Кузьмин стал автором уникального достижения для тренеров «Рубина»
7 ноября
2
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Тренер «Рубина» ответил на вопрос о подписании экс-полузащитника сборной Франции
7 ноября
«Рубин» забил «Локомотиву» после пропущенного судьей удаления
7 ноября
3
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Твенте» – «Пафос»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Твенте» и «Пафоса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Эредивизи: шансы «АЗ Алкмар» и «Твенте» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«Линкольн» – «Твенте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Генич назвал российского тренера, благодаря которому раскрылся Хвича
Вчера, 23:00
1
Кузьмин стал автором уникального достижения для тренеров «Рубина»
7 ноября
2
Тренер «Рубина» ответил на вопрос о подписании экс-полузащитника сборной Франции
7 ноября
«Рубин» забил «Локомотиву» после пропущенного судьей удаления
7 ноября
3
Галактионов прокомментировал поражение «Локо», опустившее клуб в зону вылета
6 ноября
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+