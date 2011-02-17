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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рубин - Твенте
Рубин - Твенте: обзор матча 17 февраля 2011
Рубин
17.02.2011, четверг, 15:00
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 2
Ответный матч – 2 : 2
Завершен
Твенте
77'
Л. де Йонг
88'
П. Висгерхоф
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Твенте
Замена
А. Медведев
️️️️
И. Лебеденко
ГОЛ! 0:2!
П. Висгерхоф
Замена
Э. Байрами
️️️️
Б. Руис
ГОЛ! 0:1!
Л. де Йонг
Пас отдал
Т. Янссен
Замена
А. Касаев
️️️️
Г. Карадениз
Желтая карточка
К. Ансальди
Желтая карточка
Т. Янссен
Желтая карточка
Р. Росалес
Желтая карточка
Д. Ландзаат
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
10
Бибрас Натхо
ОП
0
Петр Быстров
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Твенте
13
Николай Михайлов
ВР
23
Огучи Оньеву
ЛЗ
6
Франку Дуглас
ЦЗ
4
Петер Висгерхоф
(К)
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ПЗ
16
Тео Янссен
ЛП
6
Вут Брама
ОП
7
Денни Ландзаат
ЦП
89
Насер Шадли
ЛФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
22
Брайан Руис
РФ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
66
Максим Жестоков
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
13
Алексей Медведев
ЦФ
Твенте
1
Сандер Бошкер
ВР
5
Барт Буйссе
ЛЗ
18
Тило Леугерс
ЛЗ
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
17
Арнольд Брюггинк
ПП
15
Ола Джон
ЦФ
11
Эмир Байрами
РФ
4-1-3-2
1
Арлаускис
14
Ансальди
16
Боккетти
44
Навас
23
Кузьмин
10
Натхо
61
Карадениз
16
Нобоа
0
Быстров
17
Дядюн
10
Лебеденко
4-1-2-3
13
Михайлов
16
Росалес
6
Дуглас
4
Висгерхоф
23
Оньеву
6
Брама
7
Ландзаат
16
Янссен
22
Руис
26
де Йонг
89
Шадли
61
Карадениз
11
Касаев
11
Касаев
61
Карадениз
10
Лебеденко
13
Медведев
13
Медведев
10
Лебеденко
22
Руис
11
Байрами
11
Байрами
22
Руис
Остались в запасе
Рубин
Твенте
10
Алишер Джалилов
АП
1
Сергей Рыжиков
ВР
66
Максим Жестоков
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
32
Евгений Баляйкин
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
1
Сандер Бошкер
ВР
5
Барт Буйссе
ЛЗ
18
Тило Леугерс
ЛЗ
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
17
Арнольд Брюггинк
ПП
15
Ола Джон
ЦФ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Остались в запасе
10
Алишер Джалилов
АП
1
Сергей Рыжиков
ВР
66
Максим Жестоков
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
32
Евгений Баляйкин
ЦП
Остались в запасе
1
Сандер Бошкер
ВР
5
Барт Буйссе
ЛЗ
18
Тило Леугерс
ЛЗ
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
17
Арнольд Брюггинк
ПП
15
Ола Джон
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Статистика матча Рубин - Твенте
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
- : -
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига конференций, 2 тур
Линкольн
1 : 4
22.10.2026
Твенте
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Шергенхофер
(Форарльберг)
Помощники судьи:
Ален Хокса
Марио Штрудль (оба Австрия)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт-Плюс" 17:45 (прямая)
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