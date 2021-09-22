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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Чайка - Ростов
Чайка - Ростов: обзор матча 22 сентября 2021
Чайка
22.09.2021, среда, 19:30
Россия. Кубок, группа 5, 2 тур
1 : 0
Завершен
Ростов
22'
И. Олейников
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чайка - Ростов
85'
Желтая карточка
А. Соу
Желтая карточка
А. Синяк
80'
Замена
А. Хохлачев
️️️️
А. Елисеев
65'
56'
Замена
К. Фольмер
️️️️
Д. Терентьев
Желтая карточка
А. Гаврилович
48'
46'
Замена
Д. Сухомлинов
️️️️
А. Лангович
ГОЛ! 1:0!
И. Олейников
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чайка
1
Евгений Помазан
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
5
Алексей Гаврилович
ЦЗ
19
Иван Олейников
ЛВ
10
Петр Володкин
ЦП
77
Антон Орлов
ЦП
8
Дмитрий Карташов
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
3
Владислав Волков
ЦП
26
Денис Грибанов
ЦФ
Ростов
23
Егор Бабурин
ВР
55
Максим Осипенко
ЦЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
15
Данил Глебов
ОП
27
Николай Комличенко
ЦФ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
9
Али Соу
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Чайка
86
Николай Рыбиков
ВР
22
Михаил Коломийцев
ЦП
6
Фархад Гыстаров
ЦП
95
Турпал Абзаев
ПП
9
Саид Алиев
ЦФ
9
Илья Востриков
ЦФ
7
Александр Хохлачев
ЦФ
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
8
Роман Тугарев
ЛВ
10
Павел Мамаев
ЦП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
8
Армин Гигович
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
7
Максим Турищев
ЦФ
3-5-1-1
1
Помазан
51
Синяк
5
Гаврилович
61
Ужгин
77
Орлов
8
Карташов
4
Елисеев
3
Волков
10
Володкин
19
Олейников
26
Грибанов
3-3-1-3
23
Бабурин
6
Хаджикадунич
15
Баштуш
87
Лангович
43
Терентьев
15
Глебов
55
Осипенко
7
Полоз
9
Соу
11
Альмквист
27
Комличенко
4
Елисеев
7
Хохлачев
7
Хохлачев
4
Елисеев
43
Терентьев
9
Фольмер
9
Фольмер
43
Терентьев
87
Лангович
8
Сухомлинов
8
Сухомлинов
87
Лангович
Остались в запасе
Чайка
Ростов
86
Николай Рыбиков
ВР
22
Михаил Коломийцев
ЦП
6
Фархад Гыстаров
ЦП
95
Турпал Абзаев
ПП
9
Саид Алиев
ЦФ
9
Илья Востриков
ЦФ
8
Роман Тугарев
ЛВ
30
Сергей Песьяков
ВР
10
Павел Мамаев
ЦП
8
Армин Гигович
ЦП
7
Максим Турищев
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
86
Николай Рыбиков
ВР
22
Михаил Коломийцев
ЦП
6
Фархад Гыстаров
ЦП
95
Турпал Абзаев
ПП
9
Саид Алиев
ЦФ
9
Илья Востриков
ЦФ
Остались в запасе
8
Роман Тугарев
ЛВ
30
Сергей Песьяков
ВР
10
Павел Мамаев
ЦП
8
Армин Гигович
ЦП
7
Максим Турищев
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Чайка - Ростов
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Чайка
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чайка
0 : 3
12.08.2026
Нефтяник
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Ротор
5 : 0
16.05.2026
Чайка
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Чайка
0 : 2
03.05.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
КАМАЗ
2 : 1
26.04.2026
Чайка
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Информация о матче
Стадион:
Ростов Арена
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