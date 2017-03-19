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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - Мордовия
Кубань (ЛФЛ) - Мордовия: обзор матча 19 марта 2017
Кубань (ЛФЛ)
19.03.2017, воскресенье, 18:00
Россия. ФНЛ, 27 тур
2 : 0
Завершен
Мордовия
15'
В. Обухов
18'
Н. Маляров (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Мордовия
90'
+3
Желтая карточка
И. Петров
Вторая желтая
Д. Якуба
90'
+2
Замена
М. Майрович
️️️️
В. Лобкарев
90'
+1
Замена
И. Коновалов
️️️️
О. Алейник
89'
Замена
А. Щадин
️️️️
В. Обухов
87'
Замена
И. Пономарёв
️️️️
Н. Марков
84'
81'
Замена
А. Пазин
️️️️
А. Амбарцумян
Желтая карточка
Д. Якуба
78'
71'
Замена
С. Захарченко
️️️️
И. Лукьянов
65'
Замена
И. Петров
️️️️
А. Алхазов
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Н. Маляров
18'
17'
Желтая карточка
П. Игнатович
ГОЛ! 1:0!
В. Обухов
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
99
Юрий Дюпин
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
34
Олег Алейник
ЛП
8
Денис Якуба
ОП
7
Никита Маляров
ЦП
19
Алексей Гай
ЦП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
13
Владимир Обухов
ЦФ
Мордовия
23
Артем Леонов
ВР
57
Руслан Навлетов
ВР
5
Алан Багаев
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
4
Даниил Чалов
ЦЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
33
Александр Кренделев
ЦП
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
9
Иван Лукьянов
ЦФ
13
Александр Алхазов
ЦФ
11
Александр Дегтярев
ЦФ
Главный тренер
Марат Мустафин
Кубань (ЛФЛ)
1
Евгений Помазан
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
78
Игорь Пономарёв
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
92
Артем Щадин
АП
22
Юрий Завезен
ПП
10
Максим Майрович
ЦФ
Мордовия
35
Роман Калюжный
ВР
27
Юрий Лебедев
ПЗ
11
Андрей Пазин
ОП
94
Станислав Захарченко
ЦП
10
Владислав Сысуев
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
4-1-3-1-1
99
Дюпин
8
Бугаев
26
Бендзь
28
Байрыев
13
Марков
8
Якуба
34
Алейник
19
Гай
7
Маляров
52
Лобкарев
13
Обухов
3-2-4
23
Леонов
5
Багаев
19
Осипов
4
Чалов
33
Кренделев
29
Игнатович
11
Дегтярев
13
Алхазов
9
Лукьянов
10
Амбарцумян
13
Марков
78
Пономарёв
78
Пономарёв
13
Марков
34
Алейник
17
Коновалов
17
Коновалов
34
Алейник
13
Обухов
92
Щадин
92
Щадин
13
Обухов
52
Лобкарев
10
Майрович
10
Майрович
52
Лобкарев
9
Лукьянов
94
Захарченко
94
Захарченко
9
Лукьянов
10
Амбарцумян
11
Пазин
11
Пазин
10
Амбарцумян
13
Алхазов
10
Петров
10
Петров
13
Алхазов
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Мордовия
1
Евгений Помазан
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
22
Юрий Завезен
ПП
10
Владислав Сысуев
ЦП
35
Роман Калюжный
ВР
27
Юрий Лебедев
ПЗ
34
Ренат Сабитов
ЦП
Главный тренер
Марат Мустафин
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
22
Юрий Завезен
ПП
Остались в запасе
10
Владислав Сысуев
ЦП
35
Роман Калюжный
ВР
27
Юрий Лебедев
ПЗ
34
Ренат Сабитов
ЦП
Главный тренер
Марат Мустафин
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Мордовия
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Кубань
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