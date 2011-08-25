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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Спартак Тр - Локомотив
Спартак Тр - Локомотив: обзор матча 25 августа 2011
Спартак Тр
25.08.2011, четверг, 21:00
Лига Европы
1 : 1
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Локомотив
38'
Р. Янбаев (АГ)
79'
В. Обинна (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак Тр - Локомотив
Желтая карточка
К. Коне
+5
Вторая желтая
П. Чарнота
+4
Красная карточка
П. Малхарек
+3
Желтая карточка
М. Кархан
+1
Замена
В. Игнатьев
️️️️
В. Обинна
Замена
С. Ибричич
️️️️
Д. Тарасов
Желтая карточка
Л. Томачек
Травма
Д. Глушаков
Желтая карточка
П. Чарнота
Замена
Я. Словенчак
️️️️
Т. Оравец
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Обинна
Красная карточка
М. Раска
Замена
К. Коне
️️️️
М. Бичак
Желтая карточка
Д. Глушаков
Замена
М. Оздоев
️️️️
Д. Лоськов
Замена
П. Малхарек
️️️️
М. Выскочил
Желтая карточка
М. Бичак
Желтая карточка
М. Выскочил
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Р. Янбаев
Травма
Я. Дюрица
Желтая карточка
Я. Дюрица
Желтая карточка
М. Кашчар
14'
Желтая карточка
Д. Тарасов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак Тр
1
Мартин Раска
ВР
0
Патрик Чарнота
ЛЗ
4
Петер Чвирик
ЦЗ
18
Иржи Кубски
ЦЗ
14
Любош Ханцел
ПЗ
7
Марио Бичак
ЛП
14
Мирослав Кархан
ЦП
32
Марек Кашчар
ЦП
29
Мартин Выскочил
ПП
1
Ладислав Томачек
ЦФ
9
Томаш Оравец
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Локомотив
1
Гилерме
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
11
Виктор Обинна
ЛВ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
10
Дмитрий Лоськов
(К)
АП
11
Майкон
ПВ
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
Спартак Тр
20
Ян Словенчак
ВР
14
Радослав Чиприс
ЦП
23
Бубакар Диалло
ЦП
12
Коро-Исса Коне
АП
17
Павел Малхарек
ПП
25
Любомир Бернат
ЦФ
24
Ярослав Маховец
ЦФ
Локомотив
1
Антон Амельченко
ВР
33
Бранко Илич
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
9
Сенияд Ибричич
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
0
Альберто Сапатер
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
4-4-2
1
Раска
0
Чарнота
4
Чвирик
18
Кубски
14
Ханцел
7
Бичак
14
Кархан
32
Кашчар
29
Выскочил
9
Оравец
1
Томачек
4-1-1-3-1
1
Гилерме
49
Шишкин
3
Да Кошта
4
Дюрица
55
Янбаев
23
Тарасов
88
Глушаков
11
Майкон
10
Лоськов
11
Обинна
0
Сычев
9
Оравец
20
Словенчак
20
Словенчак
9
Оравец
7
Бичак
12
Коне
12
Коне
7
Бичак
29
Выскочил
17
Малхарек
17
Малхарек
29
Выскочил
11
Обинна
20
Игнатьев
20
Игнатьев
11
Обинна
23
Тарасов
9
Ибричич
9
Ибричич
23
Тарасов
10
Лоськов
21
Оздоев
21
Оздоев
10
Лоськов
Остались в запасе
Спартак Тр
Локомотив
25
Любомир Бернат
ЦФ
24
Ярослав Маховец
ЦФ
14
Радослав Чиприс
ЦП
23
Бубакар Диалло
ЦП
Главный тренер
Павел Хофтич
1
Антон Амельченко
ВР
33
Бранко Илич
ЦЗ
0
Альберто Сапатер
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Остались в запасе
25
Любомир Бернат
ЦФ
24
Ярослав Маховец
ЦФ
14
Радослав Чиприс
ЦП
23
Бубакар Диалло
ЦП
Остались в запасе
1
Антон Амельченко
ВР
33
Бранко Илич
ЦЗ
0
Альберто Сапатер
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Статистика матча Спартак Тр - Локомотив
7
3
3
Красные карточки
3
0
Желтые карточки
7
3
Матчи команд
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Земплин Михаловце
- : -
21.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Дукла ББ
1 : 2
07.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Спартак Тр
1 : 2
31.10.2026
Комарно
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Скалица
1 : 1
24.10.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 11 тур
Спартак Тр
0 : 3
17.10.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 10 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 3
11.10.2026
Спартак Тр
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Антон Малатински
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