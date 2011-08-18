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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Локомотив - Спартак Тр
Локомотив - Спартак Тр: обзор матча 18 августа 2011
Локомотив
18.08.2011, четверг, 20:00
Лига Европы
2 : 0
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Спартак Тр
33'
Р. Янбаев
37'
Майкон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Спартак Тр
Замена
Р. Чиприс
️️️️
М. Бичак
Замена
Ф. Кайседо
️️️️
Д. Сычев
Замена
Л. Бернат
️️️️
Т. Оравец
Замена
В. Обинна
️️️️
В. Игнатьев
Замена
А. Сапатер
️️️️
С. Ибричич
Замена
П. Малхарек
️️️️
М. Выскочил
ГОЛ! 2:0!
Майкон
ГОЛ! 1:0!
Р. Янбаев
13'
Желтая карточка
Р. Прохазка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
9
Сенияд Ибричич
ПП
0
Дмитрий Сычев
(К)
ЦФ
11
Майкон
ЦФ
Спартак Тр
1
Мартин Раска
ВР
14
Любош Ханцел
ЛЗ
18
Иржи Кубски
ЦЗ
6
Роман Прохазка
ЦЗ
5
Патрик Гросс
ПЗ
7
Марио Бичак
ЛП
9
Томаш Оравец
ЦП
23
Бубакар Диалло
ЦП
14
Мирослав Кархан
ЦП
32
Марек Кашчар
ПП
29
Мартин Выскочил
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Локомотив
1
Александр Фильцов
ВР
33
Бранко Илич
ЦЗ
10
Дмитрий Лоськов
ЦП
0
Альберто Сапатер
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
11
Виктор Обинна
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Спартак Тр
20
Ян Словенчак
ВР
4
Петер Чвирик
ЦЗ
19
Ян Петраш
ЦП
14
Радослав Чиприс
ЦП
17
Павел Малхарек
ПП
24
Ярослав Маховец
ЦФ
25
Любомир Бернат
ЦФ
3-3-2-2
1
Гилерме
49
Шишкин
3
Да Кошта
4
Дюрица
55
Янбаев
23
Тарасов
20
Игнатьев
88
Глушаков
9
Ибричич
11
Майкон
0
Сычев
4-5-1
1
Раска
5
Гросс
18
Кубски
6
Прохазка
14
Ханцел
32
Кашчар
9
Оравец
23
Диалло
14
Кархан
7
Бичак
29
Выскочил
9
Ибричич
0
Сапатер
0
Сапатер
9
Ибричич
20
Игнатьев
11
Обинна
11
Обинна
20
Игнатьев
0
Сычев
10
Кайседо
10
Кайседо
0
Сычев
7
Бичак
14
Чиприс
14
Чиприс
7
Бичак
9
Оравец
25
Бернат
25
Бернат
9
Оравец
29
Выскочил
17
Малхарек
17
Малхарек
29
Выскочил
Остались в запасе
Локомотив
Спартак Тр
1
Александр Фильцов
ВР
33
Бранко Илич
ЦЗ
10
Дмитрий Лоськов
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
19
Ян Петраш
ЦП
24
Ярослав Маховец
ЦФ
20
Ян Словенчак
ВР
4
Петер Чвирик
ЦЗ
Главный тренер
Павел Хофтич
Остались в запасе
1
Александр Фильцов
ВР
33
Бранко Илич
ЦЗ
10
Дмитрий Лоськов
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
Остались в запасе
19
Ян Петраш
ЦП
24
Ярослав Маховец
ЦФ
20
Ян Словенчак
ВР
4
Петер Чвирик
ЦЗ
Главный тренер
Павел Хофтич
Статистика матча Локомотив - Спартак Тр
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
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- : -
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0 : 1
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3 : 1
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Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
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2 : 0
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Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
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Спартак Тр
0 : 3
17.10.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 10 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 3
11.10.2026
Спартак Тр
Информация о матче
Помощники судьи:
Джордж Адриан Видан
Раду Гингуляк (оба Румыния)
Стадион:
РЖД-Арена
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