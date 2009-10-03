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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - Краснодар
Cибирь - Краснодар: обзор матча 03 октября 2009
Cибирь
03.10.2009, суббота, 16:00
Россия. Первый дивизион, 34 тур
1 : 0
Завершен
Краснодар
65'
А. Дегтярев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Краснодар
Желтая карточка
С. Чепчугов
+1
Замена
️️️️
А. Васильев
Замена
️️️️
А. Олейник
Замена
️️️️
А. Аравин
Желтая карточка
А. Аравин
Желтая карточка
А. Дегтярев
Желтая карточка
А. Бугаев
Вторая желтая
Ю. Дубровин
Замена
️️️️
М. Багаев
Желтая карточка
Ю. Дубровин
Замена
️️️️
Л. Кантонистов
Замена
️️️️
Р. Сурнев
Замена
️️️️
Г. Близнюк
ГОЛ! 1:0!
А. Дегтярев
Замена
️️️️
М. Савенас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Cибирь
1
Сергей Чепчугов
ВР
2
Николай Самойлов
ЛЗ
2
Алексей Аравин
ЛЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
17
Денис Бухряков
ЦЗ
8
Алексей Васильев
ЛП
77
Мантас Савенас
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
13
Алексей Медведев
ЦФ
10
Геннадий Близнюк
ЦФ
11
Александр Дегтярев
ЦФ
Краснодар
31
Денис Пчелинцев
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
15
Евгений Калешин
ЛЗ
4
Алексей Бугаев
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
5
Юрий Дубровин
ПЗ
2
Роман Сурнев
ЦП
78
Любомир Кантонистов
ЦП
35
Анатолий Романович
ЦП
90
Андрей Михеев
ЦП
27
Александр Олейник
ЦФ
Главный тренер
Нурбий Хакунов
4-3-3
1
Чепчугов
2
Аравин
4
Выходил
17
Бухряков
2
Самойлов
8
Васильев
8
Макаренко
77
Савенас
11
Дегтярев
10
Близнюк
13
Медведев
3-2-4-1
31
Пчелинцев
71
Багаев
4
Бугаев
24
Мирошниченко
5
Дубровин
15
Калешин
78
Кантонистов
35
Романович
90
Михеев
2
Сурнев
27
Олейник
Остались в запасе
Cибирь
Краснодар
Главный тренер
Нурбий Хакунов
Главный тренер
Нурбий Хакунов
Статистика матча Cибирь - Краснодар
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
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