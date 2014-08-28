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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Краснодар - Реал Сосьедад
Краснодар - Реал Сосьедад: обзор матча 28 августа 2014
Краснодар
28.08.2014, четверг, 20:00
Лига Европы, 4 раунд
3 : 0
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
71'
Жоаозиньо (П)
87'
М. Перейра
89'
Ари
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Реал Сосьедад
90'
+8
Желтая карточка
Х. Сальдуа
Замена
Р. Аджинджал
️️️️
М. Перейра
90'
+3
Красная карточка
Жоаозиньо
90'
+2
90'
+1
Вторая желтая
М. Бергара
ГОЛ! 3:0!
Ари
Пас отдал
Жоаозиньо
89'
ГОЛ! 2:0!
М. Перейра
87'
84'
Замена
Э. Зубикараи
️️️️
Х. Рульи
83'
Травма
Х. Рульи
80'
Желтая карточка
И. Мартинес
79'
Замена
К. Вела
️️️️
Д. Зурутуса
76'
Желтая карточка
М. Бергара
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Жоаозиньо
71'
69'
Желтая карточка
А. де ла Белья
Замена
Р. Лаборде
️️️️
Ю. Газинский
64'
63'
Замена
Э. Гранеро
️️️️
Р. Пардо
55'
Желтая карточка
Д. Зурутуса
Замена
Вандерсон
️️️️
М. Измайлов
53'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
31
Андрей Дикань
ВР
17
Виталий Калешин
ЛЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
(К)
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛВ
10
Одил Ахмедов
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
2
Марат Измайлов
ПВ
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
6
Горка Элустондо
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
5
Маркел Бергара
ОП
10
Хаби Прието
(К)
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
14
Рубен Пардо
ПП
17
Давид Зурутуса
ЦФ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
20
Руслан Аджинджал
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
34
Владимир Быстров
ПП
14
Вандерсон
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
4-3-2-1
31
Дикань
17
Калешин
4
Гранквист
6
Сигурдссон
55
Енджейчик
10
Ахмедов
10
Перейра
18
Газинский
22
Жоаозиньо
2
Измайлов
39
Ари
4-1-2-1-2
28
Рульи
2
Сальдуа
26
Мартинес
6
Элустондо
3
де ла Белья
5
Бергара
14
Пардо
10
Прието
20
Каналес
9
Агиррече
17
Зурутуса
10
Перейра
20
Аджинджал
20
Аджинджал
10
Перейра
18
Газинский
21
Лаборде
21
Лаборде
18
Газинский
2
Измайлов
14
Вандерсон
14
Вандерсон
2
Измайлов
28
Рульи
13
Зубикараи
13
Зубикараи
28
Рульи
14
Пардо
23
Гранеро
23
Гранеро
14
Пардо
17
Зурутуса
10
Вела
10
Вела
17
Зурутуса
Остались в запасе
Краснодар
Реал Сосьедад
88
Андрей Синицын
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
34
Владимир Быстров
ПП
Главный тренер
Олег Кононов
17
Юри Бершиче
ЛЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
88
Андрей Синицын
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
34
Владимир Быстров
ПП
Остались в запасе
17
Юри Бершиче
ЛЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Краснодар - Реал Сосьедад
1
1
5
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Шимон Марциняк
(Плоцк)
Стадион:
Кубань
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