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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Реал Сосьедад - Краснодар
Реал Сосьедад - Краснодар: обзор матча 21 августа 2014
Реал Сосьедад
21.08.2014, четверг, 22:30
Лига Европы, 4 раунд
1 : 0
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Краснодар
71'
Х. Прието
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Краснодар
86'
Желтая карточка
А. Енджейчик
82'
Желтая карточка
Р. Лаборде
80'
Замена
В. Быстров
️️️️
Жоаозиньо
79'
Замена
Р. Лаборде
️️️️
М. Перейра
Замена
К. Вела
️️️️
И. Агиррече
75'
ГОЛ! 1:0!
Х. Прието
Пас отдал
А. де ла Белья
71'
Замена
Э. Гранеро
️️️️
Г. Кастро
68'
Замена
Д. Зурутуса
️️️️
Р. Пардо
68'
59'
Замена
Вандерсон
️️️️
Ари
19'
Желтая карточка
А. Гранквист
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
6
Горка Элустондо
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
5
Маркел Бергара
ОП
10
Хаби Прието
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
14
Рубен Пардо
ПП
9
Иманол Агиррече
ЦФ
5
Гонсало Кастро
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Краснодар
31
Андрей Дикань
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛВ
10
Одил Ахмедов
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
2
Марат Измайлов
ПВ
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
14
Пабло Эрвияс
ПВ
10
Карлос Вела
ЦФ
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
20
Руслан Аджинджал
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
21
Рикардо Лаборде
ПП
18
Никита Бурмистров
ПВ
14
Вандерсон
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Зубикараи
3
де ла Белья
26
Мартинес
6
Элустондо
2
Сальдуа
5
Бергара
10
Прието
14
Пардо
20
Каналес
5
Кастро
9
Агиррече
4-3-2-1
31
Дикань
98
Петров
4
Гранквист
6
Сигурдссон
55
Енджейчик
10
Ахмедов
10
Перейра
18
Газинский
2
Измайлов
22
Жоаозиньо
39
Ари
5
Кастро
23
Гранеро
23
Гранеро
5
Кастро
14
Пардо
17
Зурутуса
17
Зурутуса
14
Пардо
9
Агиррече
10
Вела
10
Вела
9
Агиррече
22
Жоаозиньо
34
Быстров
34
Быстров
22
Жоаозиньо
10
Перейра
21
Лаборде
21
Лаборде
10
Перейра
39
Ари
14
Вандерсон
14
Вандерсон
39
Ари
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Краснодар
14
Пабло Эрвияс
ПВ
28
Херонимо Рульи
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
88
Андрей Синицын
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
20
Руслан Аджинджал
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
14
Пабло Эрвияс
ПВ
28
Херонимо Рульи
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
Остались в запасе
88
Андрей Синицын
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
20
Руслан Аджинджал
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Реал Сосьедад - Краснодар
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Реале Арена
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