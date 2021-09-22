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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Ленинградец - Краснодар
Ленинградец - Краснодар: обзор матча 22 сентября 2021
Ленинградец
22.09.2021, среда, 16:00
Россия. Кубок, группа 1, 2 тур
0 : 2
Завершен
Краснодар
44'
Э. Сперцян
85'
Г. Крыховяк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ленинградец - Краснодар
85'
ГОЛ! 0:2!
Г. Крыховяк
75'
Замена
И. Манелов
️️️️
В. Ильин
53'
Замена
Д. Стоцкий
️️️️
Д. Корнюшин
46'
Замена
Ю. Газинский
️️️️
Н. Кривцов
46'
Замена
В. Классон
️️️️
Э. Сперцян
44'
ГОЛ! 0:1!
Э. Сперцян
37'
Желтая карточка
Н. Кривцов
37'
Желтая карточка
Э. Сперцян
32'
Желтая карточка
В. Ильин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ленинградец
1
Андрей Зайцев
ВР
19
Роман Кривулькин
ЛЗ
22
Максим Петров
ЦЗ
2
Сергей Николаев
ЦЗ
21
Владислав Шепелев
ОП
17
Андрей Анисимов
ЦП
37
Владислав Сиротов
ЦП
27
Никита Розманов
ЦП
39
Никита Поляков
ЦП
99
Никита Хлусов
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Кирьяков
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
53
Александр Черников
ОП
52
Тонни Вилена
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
88
Никита Кривцов
АП
8
Эдуард Сперцян
АП
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Ленинградец
1
Егор Смирнов
ВР
56
Андрей Яковлев
ЦЗ
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
84
Роман Воробьев
ЦП
24
Егор Корцов
ПВ
11
Ризван Умаров
ЦФ
19
Алексей Гасилин
ЦФ
Краснодар
1
Евгений Городов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
18
Юрий Газинский
ЦП
2
Ираклий Манелов
ПВ
3-1-4-2
1
Зайцев
19
Кривулькин
2
Николаев
22
Петров
21
Шепелев
17
Анисимов
27
Розманов
39
Поляков
37
Сиротов
45
Вотинов
99
Хлусов
3-2-1-3-1
1
Агкацев
44
Корнюшин
28
Сорокин
4
Литвинов
20
Крыховяк
53
Черников
52
Вилена
88
Кривцов
8
Сперцян
5
Кабелла
98
Ильин
44
Корнюшин
89
Стоцкий
89
Стоцкий
44
Корнюшин
88
Кривцов
18
Газинский
18
Газинский
88
Кривцов
8
Сперцян
7
Классон
7
Классон
8
Сперцян
98
Ильин
2
Манелов
2
Манелов
98
Ильин
Остались в запасе
Ленинградец
Краснодар
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
1
Егор Смирнов
ВР
56
Андрей Яковлев
ЦЗ
84
Роман Воробьев
ЦП
24
Егор Корцов
ПВ
11
Ризван Умаров
ЦФ
19
Алексей Гасилин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Кирьяков
1
Евгений Городов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
1
Егор Смирнов
ВР
56
Андрей Яковлев
ЦЗ
84
Роман Воробьев
ЦП
24
Егор Корцов
ПВ
11
Ризван Умаров
ЦФ
19
Алексей Гасилин
ЦФ
Остались в запасе
1
Евгений Городов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
Главный тренер
Сергей Кирьяков
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Ленинградец - Краснодар
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ленинградец
- : -
29.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Челябинск
2 : 0
23.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Информация о матче
Стадион:
Рощино Арена
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