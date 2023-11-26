Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химки - СКА-Хабаровск
Химки - СКА-Хабаровск: обзор матча 26 ноября 2023
Химки
26.11.2023, воскресенье, 19:00
Россия. Первая лига, 20 тур
0 : 0
Завершен
СКА-Хабаровск
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Химки - СКА-Хабаровск
85'
Замена
А. Савинов
️️️️
В. Подберезкин
Замена
А. Мохаммад
️️️️
Д. Степанов
85'
Желтая карточка
Т. Касимов
79'
74'
Желтая карточка
А. Симонян
Замена
Т. Касимов
️️️️
Б. Магомедов
72'
Замена
Л. Скворцов
️️️️
П. Голубович
72'
66'
Замена
И. Петров
️️️️
А. Никитин
59'
Замена
М. Мусалов
️️️️
Д. Корнюшин
Замена
А. Корян
️️️️
И. Берковский
55'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
1
Антон Митрюшкин
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
32
Сергей Терехов
ЛЗ
2
Сергей Варатынов
ЦЗ
5
Лео Андраде
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
80
Хетаг Хосонов
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
17
Илья Берковский
АП
97
Бутта Магомедов
АП
СКА-Хабаровск
98
Ислам Имамов
ВР
57
Дмитрий Бегун
ЛЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
10
Артем Симонян
АП
29
Яо Шарль
ЦФ
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
Главный тренер
Роман Шаронов
Химки
44
Ярослав Бурыченков
ВР
96
Игорь Обухов
ВР
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
5
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
31
Тимур Касимов
ЛВ
96
Амир Мохаммад
ЦП
77
Аршак Корян
ПВ
32
Артем Кулишев
ПВ
84
Алексей Ларин
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
СКА-Хабаровск
1
Владимир Сугробов
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
50
Артем Быков
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
47
Захар Кравцов
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
10
Андрей Савинов
АП
9
Саид Алиев
ЦФ
90
Максим Кутовой
ЦФ
3-2-2-3
1
Митрюшкин
5
Степанов
2
Варатынов
5
Андраде
32
Терехов
2
Голубович
80
Хосонов
52
Нетфуллин
19
Руденко
97
Магомедов
17
Берковский
4-2-2-2
98
Имамов
44
Корнюшин
17
Покидышев
96
Рукас
57
Бегун
92
Подберезкин
40
Бавин
10
Симонян
7
Никитин
10
Гонгапшев
29
Шарль
2
Голубович
2
Скворцов
2
Скворцов
2
Голубович
5
Степанов
96
Мохаммад
96
Мохаммад
5
Степанов
97
Магомедов
31
Касимов
31
Касимов
97
Магомедов
17
Берковский
77
Корян
77
Корян
17
Берковский
44
Корнюшин
5
Мусалов
5
Мусалов
44
Корнюшин
7
Никитин
10
Петров
10
Петров
7
Никитин
92
Подберезкин
10
Савинов
10
Савинов
92
Подберезкин
Остались в запасе
Химки
СКА-Хабаровск
44
Ярослав Бурыченков
ВР
96
Игорь Обухов
ВР
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
5
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
32
Артем Кулишев
ПВ
84
Алексей Ларин
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
1
Владимир Сугробов
ВР
50
Артем Быков
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
47
Захар Кравцов
ЦП
9
Саид Алиев
ЦФ
90
Максим Кутовой
ЦФ
Главный тренер
Роман Шаронов
Остались в запасе
44
Ярослав Бурыченков
ВР
96
Игорь Обухов
ВР
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
5
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
32
Артем Кулишев
ПВ
84
Алексей Ларин
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Остались в запасе
1
Владимир Сугробов
ВР
50
Артем Быков
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
47
Захар Кравцов
ЦП
9
Саид Алиев
ЦФ
90
Максим Кутовой
ЦФ
Главный тренер
Роман Шаронов
Статистика матча Химки - СКА-Хабаровск
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Спартак К
- : -
04.12.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
2 : 0
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Новости команд
Все
Химки
СКА-Хабаровск
Заявление ФНЛ о драке на матче «Торпедо» – «СКА-Хабаровск»
Вчера, 23:23
1
На матче Первой лиги произошла массовая драка болельщиков
Вчера, 21:21
6
«Торпедо» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
Вчера, 18:20
Первая лига: шансы «Торпедо» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 20-го тура
26 ноября
Первая лига: шансы «СКА-Хабаровска» и «Ротора» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
Знаменитый темнокожий легионер РПЛ рассказал, как на него нападали расисты
3 октября
5
Юрист объяснил, почему «Ростов» не повторит судьбу «Химок»
3 октября
3
Экс-начальника «Химок» объявили в международный розыск
24 сентября
3
Гогниев – о Глушакове в «Химках»: «Денис только разговаривал»
14 сентября
1
Заболотный: «Садыгов уверял, что решит вопросы и не кинет»
12 сентября
1
Заявление ФНЛ о драке на матче «Торпедо» – «СКА-Хабаровск»
Вчера, 23:23
1
На матче Первой лиги произошла массовая драка болельщиков
Вчера, 21:21
6
«Торпедо» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
Вчера, 18:20
Первая лига: шансы «Торпедо» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 20-го тура
26 ноября
Первая лига: шансы «СКА-Хабаровска» и «Ротора» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+