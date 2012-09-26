Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Химик - Краснодар
Химик - Краснодар: обзор матча 26 сентября 2012
Химик
26.09.2012, среда, 18:00
Россия. Кубок, 1/16 финала
1 : 2
Завершен
Краснодар
70'
О. Макеев
80'
Н. Марков
84'
А. Ерохин
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Химик - Краснодар
84'
ГОЛ! 1:2!
А. Ерохин
82'
Желтая карточка
Н. Марков
80'
ГОЛ! 1:1!
Н. Марков
Замена
А. Даниленко
️️️️
А. Мануковский
79'
73'
Замена
Д. Анджелкович
️️️️
Н. Чхапелия
Желтая карточка
К. Жильцов
72'
Желтая карточка
С. Квасов
70'
ГОЛ! 1:0!
О. Макеев
70'
Замена
О. Макеев
️️️️
А. Жданов
67'
63'
Замена
И. Ламбарский
️️️️
В. Коман
Замена
Е. Гаврюк
️️️️
С. Квасов
58'
48'
Желтая карточка
А. Мартынович
46'
Замена
Вандерсон
️️️️
М. Конате
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химик
1
Даниил Гавиловский
ВР
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
5
Константин Жильцов
ЦЗ
69
Александр Лобков
ЦЗ
55
Александр Коротков
ЦЗ
5
Александр Шаров
ЦП
4
Артем Блуднов
ЦП
36
Андрей Акопянц
ЦП
8
Александр Мануковский
ЦП
17
Сергей Квасов
ЦП
9
Алексей Жданов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Хафизов
Краснодар
77
Нукри Ревишвили
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
7
Ника Чхапелия
ЦП
78
Владимир Коман
ЦП
25
Евгений Шипицин
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
11
Мусса Конате
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Химик
86
Никита Талалихин
ВР
70
Егор Егоров
ЦЗ
2
Алексей Сергеев
ЦЗ
77
Михаил Костюков
ПВ
10
Евгений Гаврюк
ЦФ
11
Олег Макеев
ЦФ
39
Артем Даниленко
ЦФ
Краснодар
1
Евгений Городов
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
21
Хасан Ахриев
ЦП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
14
Вандерсон
ЦФ
4-5-1
1
Гавиловский
3
Чежия
69
Лобков
55
Коротков
5
Жильцов
4
Блуднов
36
Акопянц
8
Мануковский
17
Квасов
5
Шаров
9
Жданов
3-1-3-1-2
77
Ревишвили
13
Марков
14
Мартынович
55
Нахушев
15
Кисляк
7
Чхапелия
78
Коман
25
Шипицин
21
Ерохин
11
Конате
14
Аппаев
17
Квасов
10
Гаврюк
10
Гаврюк
17
Квасов
9
Жданов
11
Макеев
11
Макеев
9
Жданов
8
Мануковский
39
Даниленко
39
Даниленко
8
Мануковский
7
Чхапелия
33
Анджелкович
33
Анджелкович
7
Чхапелия
78
Коман
19
Ламбарский
19
Ламбарский
78
Коман
11
Конате
14
Вандерсон
14
Вандерсон
11
Конате
Остались в запасе
Химик
Краснодар
77
Михаил Костюков
ПВ
70
Егор Егоров
ЦЗ
2
Алексей Сергеев
ЦЗ
86
Никита Талалихин
ВР
Главный тренер
Вадим Хафизов
21
Хасан Ахриев
ЦП
1
Евгений Городов
ВР
8
Игорь Смольников
ПЗ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Остались в запасе
77
Михаил Костюков
ПВ
70
Егор Егоров
ЦЗ
2
Алексей Сергеев
ЦЗ
86
Никита Талалихин
ВР
Остались в запасе
21
Хасан Ахриев
ЦП
1
Евгений Городов
ВР
8
Игорь Смольников
ПЗ
Главный тренер
Вадим Хафизов
Главный тренер
Славолюб Муслин
Статистика матча Химик - Краснодар
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Динамо Брл
1 : 2
01.11.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Химик
3 : 1
25.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Акрон-2
4 : 3
18.10.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Химик
5 : 0
11.10.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
КДВ
0 : 2
04.10.2026
Химик
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Стадион:
Химик
Новости команд
Все
Химик
Краснодар
Агкацев – о лучшем форварде РПЛ: «У кого‑то есть сомнения?»
10:31
13
ЭСК вынесла вердикт по спорным моментам в матче «Краснодар» – ЦСКА
Вчера, 21:06
18
Черчесов ответил, кого взял бы на ЧМ-2018 из нынешней сборной России
Вчера, 15:31
3
Ловчев вычеркнул «Динамо» из претендентов на чемпионство, оставив среди них только три команды
Вчера, 14:29
10
Французский экс-игрок «Краснодара» Кабелла: «Рад, что Мотя выиграл конкуренцию у Шевалье»
Вчера, 10:31
1
«КДВ» – «Химик»: кто победит в матче 6 тура Второй лиги Б 2026/2027
3 октября
«Крылья Советов-2» – «Химик»: кто победит в матче 5 тура Второй лиги Б 2026/2027
26 сентября
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
31 августа
1
«Химик» – «Носта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Химик» – «Носта»: кто победит в матче 2-го раунда FONBET Кубка России 2026/2027
11 августа
Агкацев – о лучшем форварде РПЛ: «У кого‑то есть сомнения?»
10:31
13
ЭСК вынесла вердикт по спорным моментам в матче «Краснодар» – ЦСКА
Вчера, 21:06
18
Черчесов ответил, кого взял бы на ЧМ-2018 из нынешней сборной России
Вчера, 15:31
3
Ловчев вычеркнул «Динамо» из претендентов на чемпионство, оставив среди них только три команды
Вчера, 14:29
10
Французский экс-игрок «Краснодара» Кабелла: «Рад, что Мотя выиграл конкуренцию у Шевалье»
Вчера, 10:31
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+