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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Динамо
Волгарь - Динамо: обзор матча 26 ноября 2016
Волгарь
26.11.2016, суббота, 13:00
Россия. ФНЛ, 24 тур
0 : 1
Завершен
Динамо
79'
Ф. Бечирай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волгарь - Динамо
Желтая карточка
А. Дышеков
87'
83'
Замена
А. Соснин
️️️️
Е. Луценко
79'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Бечирай
Пенальти не реализован!
С. Зуйков
78'
Замена
С. Веркашанский
️️️️
А. Радченко
75'
Замена
А. Скворцов
️️️️
А. Болонин
71'
Замена
Р. Акбашев
️️️️
Р. Газзаев
71'
70'
Замена
Ф. Бечирай
️️️️
М. Кузьмин
Замена
Т. Букия
️️️️
М. Жабкин
59'
46'
Замена
И. Темников
️️️️
А. Ташаев
Желтая карточка
Д. Кабутов
45'
+1
Желтая карточка
А. Болонин
45'
Желтая карточка
С. Зуйков
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
71
Станислав Бучнев
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
11
Александр Болонин
ЛВ
33
Аслан Дышеков
ОП
10
Руслан Газзаев
ЦП
99
Михаил Жабкин
ЦФ
27
Александр Радченко
ЦФ
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
21
Станислав Драгун
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
77
Анатолий Катрич
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Волгарь
24
Дмитрий Терновский
ВР
25
Рамиль Зарипов
ЦЗ
53
Игорь Юрганов
ЦЗ
99
Роман Акбашев
ЦП
10
Темури Букия
ЦП
9
Сергей Веркашанский
ЦП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
11
Иван Темников
ПЗ
27
Валерий Сарамутин
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
9
Фатош Бечирай
ЦФ
3-3-1-1-2
71
Бучнев
70
Кабутов
76
Стешин
15
Плиев
23
Зуйков
33
Дышеков
11
Сутормин
10
Газзаев
11
Болонин
27
Радченко
99
Жабкин
4-1-3-2
1
Шунин
34
Козлов
21
Белоруков
44
Рыков
18
Морозов
21
Драгун
88
Ташаев
6
Кузьмин
77
Катрич
48
Луценко
8
Панченко
10
Газзаев
99
Акбашев
99
Акбашев
10
Газзаев
11
Болонин
92
Скворцов
92
Скворцов
11
Болонин
99
Жабкин
10
Букия
10
Букия
99
Жабкин
27
Радченко
9
Веркашанский
9
Веркашанский
27
Радченко
88
Ташаев
11
Темников
11
Темников
88
Ташаев
48
Луценко
23
Соснин
23
Соснин
48
Луценко
6
Кузьмин
9
Бечирай
9
Бечирай
6
Кузьмин
Остались в запасе
Волгарь
Динамо
25
Рамиль Зарипов
ЦЗ
24
Дмитрий Терновский
ВР
53
Игорь Юрганов
ЦЗ
27
Валерий Сарамутин
ЦП
31
Игорь Лещук
ВР
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Остались в запасе
25
Рамиль Зарипов
ЦЗ
24
Дмитрий Терновский
ВР
53
Игорь Юрганов
ЦЗ
Остались в запасе
27
Валерий Сарамутин
ЦП
31
Игорь Лещук
ВР
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Статистика матча Волгарь - Динамо
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Панин
(Дмитров)
Стадион:
Центральный
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