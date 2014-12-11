Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ПСВ - Динамо
ПСВ - Динамо: обзор матча 11 декабря 2014
ПСВ
11.12.2014, четверг, 21:00
Лига Европы, группа E, 6 тур
0 : 1
Завершен
Динамо
89'
А. Ионов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСВ - Динамо
90'
+3
Замена
А. Ташаев
️️️️
Б. Джуджак
89'
ГОЛ! 0:1!
А. Ионов
Пас отдал
Б. Джуджак
Замена
Д. Вейналдум
️️️️
А. Махер
80'
Желтая карточка
Н. Изима-Мирен
74'
69'
Замена
А. Прудников
️️️️
К. Кураньи
Замена
М. Ритцмайер
️️️️
Й. Хендрикс
68'
Замена
Л. де Йонг
️️️️
М. Депай
68'
65'
Желтая карточка
А. Козлов
58'
Замена
А. Ионов
️️️️
В. Ванкер
28'
Желтая карточка
В. Ванкер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
22
Ремко Пасвер
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
6
Адам Махер
ЦП
18
Андрес Гуардадо
(К)
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
11
Станислав Манолев
ЛЗ
6
Франку Дуглас
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
10
Балаж Джуджак
ЛП
21
Вильям Ванкер
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
22
Кевин Кураньи
(К)
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
ПСВ
41
Йерун Зут
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
8
Марсель Ритцмайер
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
26
Люк де Йонг
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
77
Анатолий Катрич
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
11
Алексей Ионов
ПВ
89
Александр Прудников
ЦФ
4-1-2-1-2
22
Пасвер
15
Виллемс
4
Рекик
77
Изима-Мирен
30
Бренет
20
Хендрикс
6
Махер
18
Гуардадо
8
Джозефзун
9
Локадия
10
Депай
4-1-3-1-1
1
Шунин
34
Козлов
6
Дуглас
15
Губочан
11
Манолев
21
Ванкер
4
Юсупов
16
Нобоа
10
Джуджак
28
Вальбуэна
22
Кураньи
20
Хендрикс
8
Ритцмайер
8
Ритцмайер
20
Хендрикс
6
Махер
23
Вейналдум
23
Вейналдум
6
Махер
10
Депай
26
де Йонг
26
де Йонг
10
Депай
10
Джуджак
88
Ташаев
88
Ташаев
10
Джуджак
21
Ванкер
11
Ионов
11
Ионов
21
Ванкер
22
Кураньи
89
Прудников
89
Прудников
22
Кураньи
Остались в запасе
ПСВ
Динамо
41
Йерун Зут
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
77
Анатолий Катрич
ПВ
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
30
Владимир Габулов
ВР
28
Борис Ротенберг
ПЗ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
41
Йерун Зут
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Остались в запасе
77
Анатолий Катрич
ПВ
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
30
Владимир Габулов
ВР
28
Борис Ротенберг
ПЗ
Главный тренер
Филлип Коку
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча ПСВ - Динамо
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Иштван Вад
(Будапешт)
Стадион:
Филипс
Где смотреть матч:
"НТВ" 20:45 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Футбол 1" 20:20 (прямая)
Новости команд
Все
ПСВ
Динамо
Шварц ввел странный запрет в «Динамо»
00:24
1
Предложено средство, которое отучит клубы РПЛ врать сборной России насчет травм
Вчера, 23:33
1
Шварц преподнес милый подарок всему персоналу «Динамо»
Вчера, 23:09
1
Появилось объяснение, почему «Динамо» верно поступило в скандальной ситуации с Осипенко
Вчера, 20:15
1
Из РФС утек документ по игроку сборной, содержащий медицинскую тайну
Вчера, 20:09
3
Эредивизи Нидерланды: шансы «Камбура» и «ПСВ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«ПСВ» – «Брюгге»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«ПСВ» – «Брюгге» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Лига чемпионов: шансы «ПСВ» и «Брюгге» на победу в матче 4 тура
3 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «ПСВ» и «Виллема II» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Шварц ввел странный запрет в «Динамо»
00:24
1
Предложено средство, которое отучит клубы РПЛ врать сборной России насчет травм
Вчера, 23:33
1
Шварц преподнес милый подарок всему персоналу «Динамо»
Вчера, 23:09
1
Появилось объяснение, почему «Динамо» верно поступило в скандальной ситуации с Осипенко
Вчера, 20:15
1
Из РФС утек документ по игроку сборной, содержащий медицинскую тайну
Вчера, 20:09
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+