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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Торпедо - Динамо
Торпедо - Динамо: обзор матча 20 мая 2023
Торпедо
20.05.2023, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 28 тур
0 : 3
Завершен
Динамо
2'
К. Тюкавин
45'
Я. Гладышев
53'
А. Захарян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торпедо - Динамо
Замена
М. Данилин
️️️️
Й. Рейна
85'
80'
Замена
Д. Лесовой
️️️️
Я. Гладышев
Замена
Х. Эркинов
️️️️
М. Турищев
75'
Замена
И. Кухарчук
️️️️
И. Стефанович
75'
74'
Замена
Л. Гагнидзе
️️️️
Д. Фомин
74'
Замена
Э. Даса
️️️️
Н. Маричаль
Желтая карточка
Д. Караев
67'
61'
Замена
В. Грулев
️️️️
К. Тюкавин
60'
Замена
М. Нгамале
️️️️
А. Захарян
53'
ГОЛ! 0:3!
А. Захарян
Замена
О. Кожемякин
️️️️
Е. Прошкин
46'
45'
ГОЛ! 0:2!
Я. Гладышев
Пас отдал
А. Захарян
38'
Желтая карточка
А. Захарян
Желтая карточка
Е. Шляков
10'
2'
ГОЛ! 0:1!
К. Тюкавин
Пас отдал
Д. Скопинцев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
23
Егор Бабурин
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
90
Боян Роганович
ЛЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
35
Иван Енин
ОП
97
Марио Чурич
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
10
Йорди Рейна
ЦФ
10
Давид Караев
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
7
Максим Турищев
ЦФ
Главный тренер
Пеп Клотет
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
50
Александр Кутицкий
ОП
17
Матиас Норманн
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
23
Арсен Захарян
АП
70
Константин Тюкавин
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Главный тренер
Павел Алпатов
Торпедо
16
Виталий Ботнарь
ВР
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
11
Хожимат Эркинов
ЛВ
6
Игор Савич
ОП
44
Илья Кухарчук
ПВ
11
Жажа
ПВ
21
Андре
ЦФ
39
Максим Данилин
ЦФ
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
76
Илья Купцов
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
4
Денис Осокин
ЦЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
13
Муми Нгамале
ЛВ
23
Лука Гагнидзе
ЦП
77
Денис Макаров
ПВ
3-2-1-4
23
Бабурин
90
Роганович
28
Прошкин
55
Шляков
35
Енин
97
Чурич
27
Орехов
10
Рейна
7
Турищев
23
Стефанович
10
Караев
3-3-1-3
31
Лещук
18
Паршивлюк
2
Маричаль
7
Скопинцев
50
Кутицкий
17
Норманн
74
Фомин
23
Захарян
91
Гладышев
90
Смолов
70
Тюкавин
28
Прошкин
22
Кожемякин
22
Кожемякин
28
Прошкин
7
Турищев
11
Эркинов
11
Эркинов
7
Турищев
23
Стефанович
44
Кухарчук
44
Кухарчук
23
Стефанович
10
Рейна
39
Данилин
39
Данилин
10
Рейна
70
Тюкавин
27
Грулев
27
Грулев
70
Тюкавин
2
Маричаль
2
Даса
2
Даса
2
Маричаль
91
Гладышев
88
Лесовой
88
Лесовой
91
Гладышев
74
Фомин
23
Гагнидзе
23
Гагнидзе
74
Фомин
23
Захарян
13
Нгамале
13
Нгамале
23
Захарян
Остались в запасе
Торпедо
Динамо
16
Виталий Ботнарь
ВР
6
Игор Савич
ОП
11
Жажа
ПВ
21
Андре
ЦФ
Главный тренер
Пеп Клотет
77
Денис Макаров
ПВ
1
Антон Шунин
ВР
76
Илья Купцов
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
4
Денис Осокин
ЦЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
Главный тренер
Павел Алпатов
Остались в запасе
16
Виталий Ботнарь
ВР
6
Игор Савич
ОП
11
Жажа
ПВ
21
Андре
ЦФ
Остались в запасе
77
Денис Макаров
ПВ
1
Антон Шунин
ВР
76
Илья Купцов
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
4
Денис Осокин
ЦЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
Главный тренер
Пеп Клотет
Главный тренер
Павел Алпатов
Статистика матча Торпедо - Динамо
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Динамо
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Рашид Абусуев
Алексей Воронцов
Дополнительные помощники:
VAR – Роман Сафьян; AVAR – Валерий Данченко
Резервный судья:
Александр Машлякевич
Инспектор:
Александр Колобаев
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
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