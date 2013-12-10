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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Копенгаген - Реал
Копенгаген - Реал: обзор матча 10 декабря 2013
Копенгаген
10.12.2013, вторник, 23:45
Лига чемпионов, группа B, 6 тур
0 : 2
Завершен
Реал
25'
Л. Модрич
48'
К. Роналду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Копенгаген - Реал
90'
Пенальти не реализован!
К. Роналду
Желтая карточка
Т. Делэни
89'
82'
Замена
Каземиро
️️️️
Л. Модрич
Замена
М. Пурье
️️️️
К. Боланьос
79'
Замена
К. Реммер
️️️️
Ю. Туту
79'
77'
Замена
А. Ильярраменди
️️️️
Х. Алонсо
67'
Замена
А. Ди Мария
️️️️
Иско
64'
Желтая карточка
Х. Алонсо
48'
ГОЛ! 0:2!
К. Роналду
Пас отдал
Пепе
25'
ГОЛ! 0:1!
Л. Модрич
Пас отдал
Иско
18'
Желтая карточка
Марсело
Замена
К. Боланьос
️️️️
Н. Йоргенсен
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
1
Йохан Виланд
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
5
Олоф Мельберг
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
2
Ларс Якобсен
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
19
Рюрик Гисласон
ЦП
6
Клаудемир
ЦП
25
Игор Ветокеле
ЦФ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
10
Юссеф Туту
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
10
Лука Модрич
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
22
Иско
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Копенгаген
16
Якоб Буск Йенсен
ВР
12
Кристоффер Реммер
ЦЗ
13
Крис Стадсгаард
ЦЗ
7
Кристиан Боланьос
ЦП
31
Томас Кристенсен
ЦП
70
Сезар Сантин
ЦФ
14
Марвин Пурье
ЦФ
Реал
13
Диего Лопес
ВР
14
Дани Карвахаль
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
5
Каземиро
ОП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
4-1-2-3
1
Виланд
19
Бенгтссон
5
Мельберг
6
Сигурдссон
2
Якобсен
27
Делэни
19
Гисласон
6
Клаудемир
10
Туту
14
Йоргенсен
25
Ветокеле
4-2-2-2
12
Касильяс
5
Арбелоа
3
Пепе
6
Начо
12
Марсело
10
Модрич
3
Алонсо
18
Бэйл
22
Иско
9
Бензема
7
Роналду
10
Туту
12
Реммер
12
Реммер
10
Туту
14
Йоргенсен
7
Боланьос
7
Боланьос
14
Йоргенсен
Боланьос
14
Пурье
14
Пурье
Боланьос
10
Модрич
5
Каземиро
5
Каземиро
10
Модрич
3
Алонсо
14
Ильярраменди
14
Ильярраменди
3
Алонсо
22
Иско
11
Ди Мария
11
Ди Мария
22
Иско
Остались в запасе
Копенгаген
Реал
16
Якоб Буск Йенсен
ВР
13
Крис Стадсгаард
ЦЗ
31
Томас Кристенсен
ЦП
70
Сезар Сантин
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
13
Диего Лопес
ВР
14
Дани Карвахаль
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
16
Якоб Буск Йенсен
ВР
13
Крис Стадсгаард
ЦЗ
31
Томас Кристенсен
ЦП
70
Сезар Сантин
ЦФ
Остались в запасе
13
Диего Лопес
ВР
14
Дани Карвахаль
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Копенгаген - Реал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
- : -
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Лига конференций, 2 тур
Црвена Звезда
2 : 2
22.10.2026
Копенгаген
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Паркен
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