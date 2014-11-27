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Расписание матчей
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ХИК - Копенгаген
ХИК - Копенгаген: обзор матча 27 ноября 2014
ХИК
27.11.2014, четверг, 23:05
Лига Европы, группа B, 5 тур
2 : 1
Завершен
Копенгаген
29'
Г. Баах
90+3'
М. Канджи
90'
П. Нильссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ХИК - Копенгаген
Желтая карточка
М. Канджи
90'
+4
ГОЛ! 2:1!
М. Канджи
Пас отдал
Р. Лод
90'
+3
Желтая карточка
А. Доблас
90'
+2
90'
Желтая карточка
П. Нильссон
90'
ГОЛ! 1:1!
П. Нильссон
Замена
Й. Перовуо
️️️️
Э. Зенели
80'
71'
Замена
Д. Аманкваа
️️️️
Т. Делэни
Замена
Т. Хейккиля
️️️️
М. Вейринен
70'
64'
Желтая карточка
Р. Гисласон
Замена
Р. Шуллер
️️️️
Т. Тайнио
54'
46'
Замена
Н. Йоргенсен
️️️️
А. Качаниклич
41'
Желтая карточка
Т. Хогли
ГОЛ! 1:0!
Г. Баах
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ХИК
12
Антонио Доблас
ВР
27
Себастьян Сорса
ЦЗ
17
Николай Алхо
ЦЗ
3
Гидеон Баах
ЦЗ
16
Валлтери Морен
ЦЗ
80
Эрфан Зенели
ЦП
17
Робин Лод
ЦП
10
Теему Тайнио
ЦП
4
Мика Вейринен
АП
6
Маркус Хейккинен
ПП
59
Макумба Канджи
ЦФ
Главный тренер
Мика Лехкосуо
Копенгаген
1
Стефан Андерсен
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
2
Том Хогли
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
19
Рюрик Гисласон
ЦП
20
Александер Качаниклич
ЦП
16
Стив Де Риддер
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
ХИК
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
3
Тапио Хейккиля
ЦЗ
24
Йоэл Перовуо
ЦП
7
Себастьян Маннстрём
ЦП
6
Расмус Шуллер
ЦП
30
Аристид Бансе
ЦФ
Копенгаген
1
Йохан Виланд
ВР
37
Лассе Линдбьерг
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
6
Клаудемир
ЦП
10
Юссеф Туту
ЦФ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
7
Данни Аманкваа
ЦФ
4-4-1-1
12
Доблас
27
Сорса
3
Баах
16
Морен
17
Алхо
80
Зенели
17
Лод
10
Тайнио
6
Хейккинен
4
Вейринен
59
Канджи
3-3-2-2
1
Андерсен
12
Амарти
15
Антонссон
4
Нильссон
2
Хогли
27
Делэни
19
Бенгтссон
19
Гисласон
20
Качаниклич
14
Корнелиус
16
Де Риддер
4
Вейринен
3
Хейккиля
3
Хейккиля
4
Вейринен
80
Зенели
24
Перовуо
24
Перовуо
80
Зенели
10
Тайнио
6
Шуллер
6
Шуллер
10
Тайнио
27
Делэни
10
Туту
10
Туту
27
Делэни
20
Качаниклич
14
Йоргенсен
14
Йоргенсен
20
Качаниклич
27
Делэни
7
Аманкваа
7
Аманкваа
27
Делэни
Остались в запасе
ХИК
Копенгаген
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
7
Себастьян Маннстрём
ЦП
30
Аристид Бансе
ЦФ
Главный тренер
Мика Лехкосуо
37
Лассе Линдбьерг
ЦЗ
1
Йохан Виланд
ВР
25
Занка
ЦЗ
6
Клаудемир
ЦП
Главный тренер
Стале Солбаккен
Остались в запасе
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
7
Себастьян Маннстрём
ЦП
30
Аристид Бансе
ЦФ
Остались в запасе
37
Лассе Линдбьерг
ЦЗ
1
Йохан Виланд
ВР
25
Занка
ЦЗ
6
Клаудемир
ЦП
Главный тренер
Мика Лехкосуо
Главный тренер
Стале Солбаккен
Статистика матча ХИК - Копенгаген
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
ХИК
3 : 3
08.11.2026
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
ВПС
0 : 4
02.11.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
Интер
2 : 4
29.10.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ХИК
2 : 2
25.10.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
ХИК
4 : 0
17.10.2026
Гнистан
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
- : -
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Лига конференций, 2 тур
Црвена Звезда
2 : 2
22.10.2026
Копенгаген
Информация о матче
Главный судья:
Тони Шапрон
(Флерс)
Стадион:
Болт Арена
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