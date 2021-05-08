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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Чертаново - Нижний Новгород
Чертаново - Нижний Новгород: обзор матча 08 мая 2021
Чертаново
08.05.2021, суббота, 15:00
Россия. ФНЛ, 41 тур
1 : 3
Завершен
Нижний Новгород
11'
А. Соколов
45'
М. Янсане
49'
А. Шумских
63'
М. Янсане
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чертаново - Нижний Новгород
89'
Желтая карточка
А. Галаджан
88'
Желтая карточка
А. Анисимов
83'
Желтая карточка
М. Гащенков
81'
Замена
А. Галаджан
️️️️
М. Янсане
72'
Замена
Т. Сулейманов
️️️️
Б. Кавтарадзе
Замена
Д. Молодняков
️️️️
А. Алексеев
71'
Замена
Д. Кутин
️️️️
А. Никитенков
70'
Замена
А. Канищев
️️️️
Ю. Завезен
70'
67'
Замена
А. Попов
️️️️
И. Горбунов
63'
ГОЛ! 1:3!
М. Янсане
61'
Замена
М. Гащенков
️️️️
А. Шарипов
58'
Желтая карточка
А. Ставпец
Пенальти не реализован!
Ю. Завезен
53'
49'
ГОЛ! 1:2!
А. Шумских
46'
Замена
А. Ставпец
️️️️
М. Султонов
45'
ГОЛ! 1:1!
М. Янсане
Желтая карточка
А. Алексеев
30'
ГОЛ! 1:0!
А. Соколов
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чертаново
31
Илья Абаев
ВР
27
Андрей Алексеев
ЛЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
13
Владимир Бартасевич
ЦЗ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
6
Никита Сулейманов
ОП
18
Артем Соколов
АП
15
Даниил Тюменцев
АП
22
Юрий Завезен
ПП
68
Леонид Герчиков
ПВ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Дмитриев
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
22
Никита Каккоев
ОП
73
Альберт Шарипов
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
95
Момо Янсане
ЦФ
17
Бека Кавтарадзе
ЦФ
Главный тренер
Антон Хазов
Чертаново
55
Александр Радионов
ВР
4
Данила Молодняков
ЦЗ
30
Константин Ляхов
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
13
Михаил Лямзин
ОП
70
Гаррик Левин
ЦП
7
Александр Канищев
АП
18
Александр Надольский
АП
Нижний Новгород
81
Олег Смирнов
ВР
99
Николай Сысуев
ВР
77
Михаил Гащенков
ЦП
50
Дмитрий Югалдин
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
16
Александр Ставпец
ПВ
57
Артем Галаджан
ЦФ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
3-1-1-3-2
31
Абаев
27
Алексеев
13
Бартасевич
63
Никитенков
6
Сулейманов
22
Завезен
9
Пиняев
15
Тюменцев
68
Герчиков
84
Молтенинов
18
Соколов
4-1-1-2-2
31
Анисимов
23
Зуйков
5
Шумских
24
Гоцук
3
Гогличидзе
22
Каккоев
73
Шарипов
28
Султонов
17
Горбунов
17
Кавтарадзе
95
Янсане
22
Завезен
7
Канищев
7
Канищев
22
Завезен
27
Алексеев
4
Молодняков
4
Молодняков
27
Алексеев
63
Никитенков
5
Кутин
5
Кутин
63
Никитенков
73
Шарипов
77
Гащенков
77
Гащенков
73
Шарипов
17
Горбунов
18
Попов
18
Попов
17
Горбунов
28
Султонов
16
Ставпец
16
Ставпец
28
Султонов
95
Янсане
57
Галаджан
57
Галаджан
95
Янсане
17
Кавтарадзе
99
Сулейманов
99
Сулейманов
17
Кавтарадзе
Остались в запасе
Чертаново
Нижний Новгород
30
Константин Ляхов
ПЗ
70
Гаррик Левин
ЦП
13
Михаил Лямзин
ОП
18
Александр Надольский
АП
55
Александр Радионов
ВР
Главный тренер
Андрей Дмитриев
81
Олег Смирнов
ВР
99
Николай Сысуев
ВР
50
Дмитрий Югалдин
ЦП
Главный тренер
Антон Хазов
Остались в запасе
30
Константин Ляхов
ПЗ
70
Гаррик Левин
ЦП
13
Михаил Лямзин
ОП
18
Александр Надольский
АП
55
Александр Радионов
ВР
Остались в запасе
81
Олег Смирнов
ВР
99
Николай Сысуев
ВР
50
Дмитрий Югалдин
ЦП
Главный тренер
Андрей Дмитриев
Главный тренер
Антон Хазов
Статистика матча Чертаново - Нижний Новгород
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Чертаново
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
Чертаново
Россия. Кубок, 1/2 финала
Чертаново
2 : 1
14.10.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Чертаново
1 : 0
11.10.2026
Балтика-2
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Помощники судьи:
Дмитрий Ермаков (Санкт-Петербург)
Руслан Шекемов (Нальчик)
Делегат:
Александр Коротченко (Салават)
Инспектор:
Виктор Лебедев (Санкт-Петербург)
Стадион:
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