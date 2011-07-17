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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Волга - Анжи
Волга - Анжи: обзор матча 17 июля 2011
Волга
17.07.2011, воскресенье, 19:00
Россия. Кубок, 1/16 финала
0 : 3
Завершен
Анжи
29'
А. Гаджибеков
40'
О. Ахмедов
58'
Р. Карлос
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Волга - Анжи
Замена
М. Мустафин
️️️️
А. Злыдарев
Замена
А. Игонин
️️️️
О. Ахмедов
Желтая карточка
К. Советкин
Замена
И. Вагапов
️️️️
М. Игошин
Желтая карточка
Н. Ревишвили
ГОЛ! 0:3!
Р. Карлос
Желтая карточка
А. Прудников
Замена
А. Цыганцов
️️️️
И. Дериглазов
Замена
М. Мирзабеков
️️️️
Р. Карлос
ГОЛ! 0:2!
О. Ахмедов
Замена
А. Исах Элиакву
️️️️
Ж. Карлос
ГОЛ! 0:1!
А. Гаджибеков
13'
Желтая карточка
Ж. Карлос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
23
Владимир Пешкин
ВР
2
Андрей Злыдарев
ЦЗ
28
Ильнур Мухаметдинов
ЦЗ
3
Максим Игошин
ЦЗ
20
Илья Дериглазов
ЦЗ
77
Андрей Павленко
ЦЗ
10
Константин Советкин
ЦП
15
Марат Сафин
ЦП
17
Сергей Симонов
ЦП
8
Рустам Курбанадамов
ЦП
0
Михаил Суршков
ЦФ
Главный тренер
Армен Адамян
Анжи
77
Нукри Ревишвили
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
91
Махач Гаджиев
ЛП
3
Роберто Карлос
ОП
10
Одил Ахмедов
ЦП
5
Баи-Ибра Кебе
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
89
Александр Прудников
ЦФ
Волга
5
Ильдар Вагапов
ЦЗ
8
Михаил Мустафин
ЦП
13
Алексей Цыганцов
ЦФ
Анжи
4
Алексей Игонин
ЦЗ
17
Магомед Мирзабеков
ЦП
33
Абдужахи Исах Элиакву
ЦФ
3-2-4-1
23
Пешкин
3
Игошин
20
Дериглазов
77
Павленко
28
Мухаметдинов
2
Злыдарев
10
Советкин
17
Симонов
8
Курбанадамов
15
Сафин
0
Суршков
4-1-4-1
77
Ревишвили
4
Ангбва
13
Тагирбеков
30
Карлос
3
Гаджибеков
3
Карлос
88
Иванов
10
Ахмедов
5
Кебе
91
Гаджиев
89
Прудников
20
Дериглазов
13
Цыганцов
13
Цыганцов
20
Дериглазов
3
Игошин
5
Вагапов
5
Вагапов
3
Игошин
2
Злыдарев
8
Мустафин
8
Мустафин
2
Злыдарев
30
Карлос
33
Элиакву
33
Элиакву
30
Карлос
10
Ахмедов
4
Игонин
4
Игонин
10
Ахмедов
3
Карлос
17
Мирзабеков
17
Мирзабеков
3
Карлос
Остались в запасе
Волга
Анжи
Главный тренер
Армен Адамян
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Армен Адамян
Статистика матча Волга - Анжи
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Волга
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
- : -
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
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Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Кузнецов
(Краснозаводск)
Помощники судьи:
Игорь Демешко (Химки)
Ринат Деушев (Москва)
Делегат:
Александр Кожухов (Москва)
Стадион:
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