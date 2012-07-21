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    Армен Адамян

    Тренер
    Имя Армен
    Отчество Армоевич
    Фамилия Адамян
    Гражданство Россия
    Дата рождения 14 октября 1967
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Волга 9 6 1 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    21.07.2012 Оренбург 2 : 0 Волга
    24.07.2012 Носта 0 : 1 Волга
    02.08.2012 Волга 4 : 1 Спартак
    05.08.2012 Волга 1 : 0 Рубин-2
    14.08.2012 Динамо 0 : 0 Волга
    27.08.2012 Волга 1 : 0 Сызрань-2003
    19.09.2012 Волга 1 : 1 Тюмень
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