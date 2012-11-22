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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Анжи - Удинезе
Анжи - Удинезе: обзор матча 22 ноября 2012
Анжи
22.11.2012, четверг, 21:00
Лига Европы, группа A, 5 тур
2 : 0
Завершен
Удинезе
73'
К. Самба
74'
С. Это'О
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Удинезе
Желтая карточка
М. Буссуфа
88'
Замена
Ш. Лахиялов
️️️️
К. Самба
86'
Травма
К. Самба
85'
80'
Желтая карточка
М. Домицци
79'
Вторая желтая
Виллианс
Желтая карточка
Ю. Жирков
78'
76'
Замена
М. Ранеги
️️️️
Д. Баста
ГОЛ! 2:0!
С. Это'О
Пас отдал
Л. Траоре
74'
ГОЛ! 1:0!
К. Самба
Пас отдал
М. Буссуфа
73'
72'
Замена
Д. Паскуале
️️️️
П. Армеро
Замена
Л. Траоре
️️️️
М. Карсела-Гонсалес
69'
67'
Желтая карточка
А. Ди Натале
57'
Замена
Д. Баста
️️️️
Д. Фараони
44'
Желтая карточка
Виллианс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
30
Владимир Габулов
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЛЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛП
8
Жусилей
ОП
27
Олег Шатов
ЦП
11
Мубарак Буссуфа
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ПП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Удинезе
23
Зелько Бркич
ВР
6
Маурицио Домицци
ЛЗ
5
Данило
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
28
Томас Арто
ПЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
88
Виллианс
ОП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
31
Диего Фаббрини
ЦФ
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Анжи
1
Евгений Помазан
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
13
Шамиль Лахиялов
ЛП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
90
Ласина Траоре
ЦФ
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
14
Макс Райнталер
ЦП
43
Давиде Марсура
ЦФ
13
Маттиас Ранеги
ЦФ
4-1-4-1
30
Габулов
13
Тагирбеков
30
Карлос
4
Самба
43
Логашов
8
Жусилей
18
Жирков
27
Шатов
11
Буссуфа
16
Карсела-Гонсалес
9
Это'О
4-1-2-1-2
23
Бркич
28
Арто
19
Фараони
5
Данило
6
Домицци
88
Виллианс
7
Агьеманг-Баду
7
Армеро
37
Перейра
10
Ди Натале
31
Фаббрини
4
Самба
13
Лахиялов
13
Лахиялов
4
Самба
16
Карсела-Гонсалес
90
Траоре
90
Траоре
16
Карсела-Гонсалес
7
Армеро
26
Паскуале
26
Паскуале
7
Армеро
19
Фараони
8
Баста
8
Баста
19
Фараони
Баста
13
Ранеги
13
Ранеги
Баста
Остались в запасе
Анжи
Удинезе
1
Евгений Помазан
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
17
Шариф Мухаммад
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
43
Давиде Марсура
ЦФ
14
Макс Райнталер
ЦП
93
Даниэле Паделли
ВР
35
Андреа Кода
ЦЗ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
17
Шариф Мухаммад
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
Остались в запасе
43
Давиде Марсура
ЦФ
14
Макс Райнталер
ЦП
93
Даниэле Паделли
ВР
35
Андреа Кода
ЦЗ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Анжи - Удинезе
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Серж Гюмьенни
(Синт-Труйден)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 20:45 (прямая)
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