Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Анжи - Металлург Л
Анжи - Металлург Л: обзор матча 04 ноября 2009
Анжи
04.11.2009, среда, 14:00
Россия. Первый дивизион, 40 тур
3 : 0
Завершен
Металлург Л
12'
О. Марцваладзе
45'
С. Иашвили
52'
М. Магомедов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Металлург Л
Замена
️️️️
К. Аладашвили
Замена
️️️️
Д. Гриднев
Замена
️️️️
М. Магомедов
Желтая карточка
К. Аладашвили
Замена
️️️️
А. Кутьин
ГОЛ! 3:0!
М. Магомедов
Замена
️️️️
М. Стефанович
Замена
️️️️
С. Иашвили
Желтая карточка
А. Журавлев
ГОЛ! 2:0!
С. Иашвили
Желтая карточка
С. Иашвили
ГОЛ! 1:0!
О. Марцваладзе
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Анжи
31
Илья Абаев
ВР
5
Антон Власов
ЦЗ
11
Кахабер Аладашвили
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
88
Михаил Бакаев
ОП
56
Даниил Гриднев
ЦП
6
Давид Цораев
ПП
0
Сандро Иашвили
ЦФ
0
Магомед Магомедов
ЦФ
20
Отар Марцваладзе
ЦФ
Металлург Л
1
Евгений Шамрин
ВР
19
Алексей Журавлев
ЛЗ
78
Вадим Фирсов
ЦЗ
0
Миодраг Стефанович
ЦЗ
3
Альберт Гаджибеков
ЦЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
45
Дмитрий Косенко
ПЗ
0
Сергей Емельянов
ЦП
10
Артур Григорян
ЦФ
20
Антон Середа
ЦФ
48
Александр Кутьин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Хрипунков
4-1-2-3
31
Абаев
5
Власов
13
Тагирбеков
88
Наваловский
11
Аладашвили
88
Бакаев
56
Гриднев
6
Цораев
20
Марцваладзе
0
Магомедов
0
Иашвили
3-2-1-3
1
Шамрин
0
Стефанович
3
Гаджибеков
80
Качан
45
Косенко
19
Журавлев
0
Емельянов
48
Кутьин
20
Середа
10
Григорян
Остались в запасе
Анжи
Металлург Л
Главный тренер
Сергей Хрипунков
Главный тренер
Сергей Хрипунков
Статистика матча Анжи - Металлург Л
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Металлург Л
1 : 2
24.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Родина-М
0 : 3
17.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Металлург Л
2 : 0
03.10.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Динамо
Новости команд
Все
Анжи
Металлург Л
Кухарчук раскрыл свою зарплату в «Анжи»: «Считал, что так хорошо будет всегда»
19 октября
1
Ташуев назвал человека, благодаря которому он заработал на дом на Дмитровке
5 октября
3
«Металлург Липецк» – «Зенит Пенза»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
Реакция Гаджиева на арест экс-игрока «Анжи» за незаконный оборот наркотиков
26 сентября
«Арсенал-2» – «Металлург»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
26 сентября
Кухарчук раскрыл свою зарплату в «Анжи»: «Считал, что так хорошо будет всегда»
19 октября
1
Ташуев назвал человека, благодаря которому он заработал на дом на Дмитровке
5 октября
3
Реакция Гаджиева на арест экс-игрока «Анжи» за незаконный оборот наркотиков
26 сентября
Роберто Карлос прокомментировал информацию об обращении в ислам
19 августа
«Анжи» – «Нефтяник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июля 2026
28 июля
«Металлург Липецк» – «Зенит Пенза»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«Арсенал-2» – «Металлург»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
26 сентября
«Муром» – «Металлург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Муром» – «Металлург Липецк»: кто победит в матче 2-го раунда FONBET Кубка России 2026/2027
11 августа
«Металлург» – «Арсенал-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.4
5 июня
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+