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Лига Европы 2026/2027
Амкар-Пермь - Фулхэм
Амкар-Пермь - Фулхэм: обзор матча 27 августа 2009
Амкар-Пермь
27.08.2009, четверг, 18:00
Лига Европы
1 : 0
Первый матч – 1 : 3
Завершен
Фулхэм
90'
М. Кушев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Фулхэм
ГОЛ! 1:0!
М. Кушев
Желтая карточка
К. Бэйрд
Желтая карточка
Д. Белоруков
Замена
Э. Юнузович
️️️️
В. Гришин
Замена
С. Ки-Хион
️️️️
Б. Хельге Риисе
Замена
Д. Камара
️️️️
Э. Невланд
Замена
Н. Жиляев
️️️️
Ж. Карлос
Желтая карточка
Д. Пэйнтсил
Замена
М. Новакович
️️️️
Д. Телкийски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
13
Миклош Гаал
ЛЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
28
Виталий Гришин
ЛП
32
Димитар Телкийски
ЦП
18
Никола Дринчич
ЦП
20
Жеан Карлос
АП
7
Георги Пеев
ПП
29
Мартин Кушев
(К)
ЦФ
Главный тренер
Димитар Димитров
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
3
Аарон Хьюз
(К)
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
44
Джон Пэйнтсил
ПЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
20
Диксон Этуху
ЦП
20
Золтан Гера
АП
8
Бьорн Хельге Риисе
ПП
16
Дэмьен Дафф
ПП
15
Эрик Невланд
ЦФ
Амкар-Пермь
1
Игорь Усминский
ВР
6
Вячеслав Калашников
ЦЗ
9
Николай Жиляев
ЛП
20
Алексей Померко
ОП
13
Митар Новакович
ЦП
6
Вильям
АП
86
Эдин Юнузович
ЦФ
Фулхэм
13
Дэвид Стокдейл
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
9
Сеул Ки-Хион
ЦП
0
Эдди Джонсон
ЦФ
15
Диоманси Камара
ЦФ
4-4-1-1
42
Нарубин
13
Гаал
79
Черенчиков
21
Белоруков
14
Сираков
28
Гришин
32
Телкийски
18
Дринчич
7
Пеев
20
Жеан Карлос
29
Кушев
3-2-3-1-1
32
Шварцер
3
Хьюз
22
Бэйрд
4
Хангеланд
12
Келли
44
Пэйнтсил
16
Дафф
20
Этуху
8
Риисе
20
Гера
15
Невланд
20
Жеан Карлос
9
Жиляев
9
Жиляев
20
Жеан Карлос
32
Телкийски
13
Новакович
13
Новакович
32
Телкийски
28
Гришин
86
Юнузович
86
Юнузович
28
Гришин
8
Риисе
9
Ки-Хион
9
Ки-Хион
8
Риисе
15
Невланд
15
Камара
15
Камара
15
Невланд
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Фулхэм
1
Игорь Усминский
ВР
6
Вячеслав Калашников
ЦЗ
20
Алексей Померко
ОП
6
Вильям
АП
Главный тренер
Димитар Димитров
0
Эдди Джонсон
ЦФ
13
Дэвид Стокдейл
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
Остались в запасе
1
Игорь Усминский
ВР
6
Вячеслав Калашников
ЦЗ
20
Алексей Померко
ОП
6
Вильям
АП
Остались в запасе
0
Эдди Джонсон
ЦФ
13
Дэвид Стокдейл
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
Главный тренер
Димитар Димитров
Статистика матча Амкар-Пермь - Фулхэм
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
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